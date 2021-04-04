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İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapalı olacak

04.04.2021 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için saat 05.00 ile 15.00 arasında geçerli olmak üzere birçok önemli nokta ve güzergâh trafiğe kapatıldı.

İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapalı olacak

İstanbul Valiliği, N Kolay İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle 4 Nisan'da saat 05.00 ile 15.00 arası trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurmuştu.

Saat 05.00’da Ayvansaray Caddesi çift yönlü, Atatürk Bulvarı’ndan Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Abdülezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları, Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak’tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak.), Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi’nden sahil istikametine dönüş yapılmayacak.), Kumkapı(Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidi’nden Kumkapı Alt Geçidi’nden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi halı saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak’tan sahil kuzeye akım verilmeyecek.) Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy bağlantısı kapatılacak. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi bağlantısı kapatılacak. (Akım varyant üstünden geri döndürülecek.) Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak, Ragıp Gümüşpala Caddesi çift yönlü olarak, Abdülezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak, Kadir Has Caddesi çift yönlü olarak, Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak, Galata Köprüsü çift yönlü olarak, Ankara Caddesi, Hamidiye kavşaktan Sirkeci istikameti trafiğe kapatıldı.

Maratonun devam ettiği sürede de alternatif yolların Atatürk Bulvarı, Atatürk Köprüsü, Haliç Köprüsü, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, D 100 Kuzey Güney Yol, Türkeli Caddesi, Avrasya Tüneli, Aksaray Caddesi, Namık Kemal Caddesi (İDO’ya gidiş geliş yapan araçlar), Orgeneral Nafız Gürman Caddesi, Kızılelma Caddesi, Onuncu Yıl Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi, Samatya Güney Yenikapı Etkinlik Alanı dönüşleri, Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli havuzlu kavşağa kadar, Küçük Langa Aralığı Caddesinin olacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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İstanbul

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