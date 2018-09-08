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İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 09:48 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre bugün İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van, Bitlis, Muş ve Bingöl çevreleri ve Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 31

Adana: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı 33

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Parçalı az bulutlu 32

MARMARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında olacak.

Parçalı ve çok bulutlu geçecek bölgenin doğusu ile İstanbul'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İstanbul hava durumu hava durumu Meteoroloji

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