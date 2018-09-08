İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van, Bitlis, Muş ve Bingöl çevreleri ve Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 31

Adana: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü

sağanak yağışlı 33

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30