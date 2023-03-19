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İstanbullular dikkat! Valilik duyurdu, bugün bazı yollar trafiğe kapalı... İşte alternatif güzergahlar

19.03.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valiliği, Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştirilecek olan Nevruz kutlamaları nedeniyle 19 Mart 2023 Pazar günü (bugün) trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Sabah 05.30'da kapatılan yollar 19.00'da normale dönecek.

İstanbullular dikkat! Valilik duyurdu, bugün bazı yollar trafiğe kapalı... İşte alternatif güzergahlar

İstanbul Valiliği'nden Yenikapı etkinlik alanında 19 Mart 2023 Pazar günü (bugün) gerçekleştirilecek olan Nevruz şenliği nedeniyle saat 05.30’dan 19.00’a kadar kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan o açıklamaya göre kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle sıralandı:

"Namık Kemal Caddesi ile bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, bağlantıya uygun noktalardan kapatılacak, Şehit Vefa Kara Kurdu Üst Geçidi, Yenikapı İDO İskelesi ile Yenikapı Miting Alanı Arası Yanyol (Yenikapı Etkinlik Alanı İç Yolu), Mahramacı Sokaklar trafiğe kapatılacaktır.”

İŞTE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Alternatif güzergahlar olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı kullanılabilecek. (İHA)

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İstanbul Nevruz yol

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