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  4. İstanbullular dikkat! Valilik uyardı: Yarın sağanak yağış etkili olacak

İstanbullular dikkat! Valilik uyardı: Yarın sağanak yağış etkili olacak

14.08.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valiliği, sosyal medya üzerinden vatandaşlara dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Valiliğin resmi hesabından yapılan uyarıda, "Meteoroloji'ye göre; Pazartesi (Yarın) ilk saatlerden itibaren İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın 17 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İşte detaylar...

İstanbullular dikkat! Valilik uyardı: Yarın sağanak yağış etkili olacak

İstanbul Valiliği, sosyal medya üzerinden vatandaşlara hava durumu ile ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Valiliğin resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Meteoroloji'ye göre; Pazartesi (Yarın) ilk saatlerden itibaren İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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17 İL İÇİN UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Marmara'nın güney ve doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusunda, Batı Karadeniz'de Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu'da, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul sağanak yağış
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