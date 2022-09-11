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İstanbullular dikkat! Yaz tarifesi sona eriyor: İBB, toplu ulaşımda kış tarifesine geçiyor

11.09.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı hizmet veren toplu ulaşım araçlarından otobüs, metro ve vapurlarda yaz tarifesi sona eriyor. İBB'den yapılan açıklamaya göre, İETT otobüsleri, 10 Eylül itibarıyla kış tarifesine geçti. Kentte günde 5 bin 237 araçla 52 bin 985 sefer düzenlenmesi planlanıyor. Öte yandan, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde yaşanabilecek yoğunluk için İETT, toplam 1916 ek sefer düzenleyecek.

İstanbullular dikkat! Yaz tarifesi sona eriyor: İBB, toplu ulaşımda kış tarifesine geçiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı hizmet veren toplu ulaşım araçlarından otobüs, metro ve vapurlarda yaz tarifesi sona eriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İETT otobüsleri, 10 Eylül itibarıyla kış tarifesine geçti. Yeni sefer düzenine göre, İETT'de günde 5 bin 237 araçla 52 bin 985 sefer düzenlenmesi planlanıyor.

Kış sefer düzeninde, yazın oluşan talep nedeniyle hizmete alınan 48R, D1 ve D2 hatları pasifleştirilecek. KM28, 98K, 59HS, 48U, 38H, 36S, 29T ve HT19 hatları ise tekrar aktif hale getirilecek.

İETT, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlayacağı için yarın yaşanacak yoğunluğa paralel olarak toplam 1916 ek sefer düzenleyecek. Olası yoğunluklara karşı yedek araçlar hazır bulundurulacak ve yoğunluk yaşanan hatlara takviye yapılacak. İBB Meclisi'nin aldığı karara göre okulların açıldığı ilk gün 06.00-14.00 saatlerinde toplu ulaşım ücretsiz olacağı için araçların tam kapasiteyle çalışması sağlanacak.

Öte yandan üniversitelerin açılış tarihlerine uygun olacak şekilde de düzenlemeler yapıldı.

METROLARDA KIŞ TARİFESİ

Yarın itibarıyla Metro İstanbul AŞ'de de kış tarifesine geçilecek.

Tüm hatlarda ilk ve son tren saatleri aynı olmakla birlikte hatların yolcu yoğunlukları analiz edilip gün içerisindeki sefer sıklıklarında değişiklikler yapıldı. Yarından itibaren tüm hatlarda günlük toplam 332 ilave seferle 324 bin 103 ek yolculuk kapasitesi sağlanacak. Bu kapsamda trafikten yaklaşık 294 bin 60 araç çekilmiş olacak.

metro

Güncel tarife bilgileri, sefer tarifeleri sayfasından sorgulanabileceği gibi istasyonlarda bulunan yolcu bilgilendirme ekranlarından da öğrenilebilecek.

Okulların açılması dolayısıyla Metro İstanbul AŞ'nin işletmesinde bulunan raylı sistemlerde 06.00-14.00 saatleri arasında geçiş ücretsiz olacak.

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ŞEHİR HATLARI'NDA KIŞ TARİFESİ

İstanbul Şehir Hatları'nın kış tarifesi ise 19 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yaşanacak yoğunluklar göz önüne alınarak kış sezonuna göre düzenlenen seferler haziran ayı ortalarına kadar geçerli olacak.

Kış tarifesine Şehir Hatları iskelelerinden, Şehir Hatları sosyal medya hesaplarından ve ALO 153 Beyaz Masa Danışma Hattı'ndan ulaşılabilecek. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İETT kış yaz toplu ulaşım istanbul büyükşehir belediyesi
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