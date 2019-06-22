İSTANBULLULAR PLAJLARA AKIN ETTİ (Havadan görüntüler) 

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)- İSTANBUL'da hava sıcaklığının artmasıyla çok sayıda kişi plajlara akın etti. Kadıköy'de bulunan Caddebostan plajı da bu kalabalıktan nasibini aldı. Halk plajı sabahın erken saatlerinden itibaren doldu. İstanbul'da geçtiğimiz haftaki yağmurun ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte çok sayıda kişi plajlara akın etti. Caddebostan'da bulunan halk plajı da doldu taştı. İstanbullular gün boyu denize girip güneşlenerek vakit geçirdiler. Cankurtaranlar da gün boyu mesai yaparak herhangi bir boğulma olayının meydana gelmesini engellemeye çalıştı.

Görüntü dökümü:

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-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Caddebostan sahili

-Denize girenler

-Güneşlenenler

-Genel ve detaylar

