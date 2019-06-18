HABER

"İstanbul'u CHP'nin o çarpık zihniyetine bırakamayız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 22:36 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "İstanbul'u CHP’nin o çarpık zihniyetine bırakamayız. İstanbul'umuz gülümseyen yüzlerin altından nefret mesajları veren illüzyon ustalarını değil, milletimize, vatandaşımıza yol arkadaşlığı yapan hizmet ustalarını hak etmektedir. İnşallah, 23 Haziran akşamı, gönül belediyeciliğiyle ülkemizin en güzel şehriyle Binali ağabeyimiz bir araya gelecek” -"Başlattığımız yeni dönüşüm seferberliğinde 3 temel alan olacak; 'afet riskli yapıların dönüşümü', 'tarihi kent merkezlerinin dönüşümü' ve 'sanayi alanlarının dönüşümü'. Bu dönüşümü yaparken de yerinde, rızaya dayalı ve hızlı dönüşüm yapacağız. Esnafımızı, vatandaşımızı hiçbir şekilde mağdur etmeden, onlarla el ele, omuz omuza, gönül birliği içerisinde bu dönüşüm projesini yapmak istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'u CHP’nin o çarpık zihniyetine bırakamayız. İstanbul'umuz gülümseyen yüzlerin altından nefret mesajları veren illüzyon ustalarını değil, milletimize, vatandaşımıza yol arkadaşlığı yapan hizmet ustalarını hak etmektedir. İnşallah, 23 Haziran akşamı, gönül belediyeciliğiyle ülkemizin en güzel şehriyle Binali ağabeyimiz bir araya gelecek." dedi.

Bakan Kurum, Arnavutköy Belediyesi Kültür Merkezi'nde Arnavutköy Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldiği toplantıda, ilçede yaklaşık 240 küçük ölçekli imalat yapan oto tamir bakımı, mermerci ve marangoz gibi atölyelerin bulunduğunu söyledi.

Bu atölyelerin büyük bir kısmının şehir merkezinde olması sebebiyle şehir içinde ulaşım ve çevre kirliliği gibi sorunların meydana geldiğini belirten Kurum, esnafın geleceğinin de hesaba katılarak buna bir "dur" denilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Arnavutköy Belediyesinin de bu noktada bir proje geliştirdiğine işaret eden Kurum, bu projedeki ilk sürecin esnafa arazilerin satışının yapılması olduğunu aktardı.

Kurum, "Akabinde Belediye Başkanımızla konuştuk, 'Haraççı'da bulunan hazine mülkiyeti üzerindeki yaklaşık 104 dönümlük alanda, 'Arnavutköy Küçük Sanayi Projesi'ni gerçekleştirelim, bu projeyi, TOKİ Başkanlığımızla yapalım, esnafımızın ödeyebileceği şartlarda da Arnavutköy esnafına bu projeyi kazandıralım.' dedik. Hayırlı, uğurlu olsun. Bu çerçevede, Arnavutköy'de örnek bir şehircilik hamlesini de gerçekleştireceğiz." dedi.

Başlattıkları yeni dönüşüm seferberliğinde 3 temel alan olacağını belirten Kurum, "Afet riskli yapıların dönüşümü', 'tarihi kent merkezlerinin dönüşümü' ve 'sanayi alanlarının dönüşümü'. Bu dönüşümü yaparken de yerinde, rızaya dayalı ve hızlı dönüşüm yapacağız. Esnafımızı, vatandaşımızı hiçbir şekilde mağdur etmeden, onlarla el ele, omuz omuza, gönül birliği içerisinde bu dönüşüm projesini yapmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Arnavutköy sakinlerinin ve esnafının kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayan Kurum, onları mağdur etmeyecek şekilde, şehrin içindeki çöküntü alanlarından, onları modern, alt ve üst yapısıyla her türlü sosyal donatı imkanlarıyla, istihdam anlamında değer katacak bu projeyi gerçekleştirmeyi istediklerini vurguladı.

Bakan Kurum, iş yerlerine kavuşacak olan 10 bin sanayi esnafı için de yeni yerlerinin hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

- "İstanbul ve AK Parti etle tırnak gibidir"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine değinen Kurum, şöyle konuştu:

"İstanbul ve AK Parti etle tırnak gibidir. Ayrılmaz bir bütündür. Adeta birbirine yürekten bağlı iki kardeş gibidir. Hizmetkarı olmaktan onur duyduğumuz, dünyanın merkezinde medeniyetimizin başkenti İstanbul'da pazar günü yeniden sandığa gidiyoruz. Artık 5 günümüz kaldı. Binali ağabeyimizi anlatmaya gerek yok. Ulaştırma Bakanlığı ve Başbakanlık yaptığı dönemde hep hizmet etti, üretti, çalıştı. İstanbul'u CHP'nin o çarpık zihniyetine bırakamayız. İstanbul'umuz gülümseyen yüzlerin altından nefret mesajları veren illüzyon ustalarını değil, milletimize vatandaşımıza yol arkadaşlığı yapan hizmet ustalarını hak etmektedir. İnşallah, 23 Haziran akşamı, gönül belediyeciliğiyle ülkemizin en güzel şehriyle Binali ağabeyimiz bir araya gelecek."

Konuşmasının ardından vatandaşların sorularını yanıtlayan Kurum, bir vatandaşın, "Sanayi projesinden kimler faydalanacak? Burada dükkanlar yapılacak, öncelik buradakilere mi sağlanacak?" sorusu üzerine, "Arnavutköy esnafı dışında kimse olmayacak. Belediyemiz buna ilişkin bir ofis açıyor. Bu ofise bütün Arnavutköy'deki esnafımız, gelip o ofiste kentsel dönüşümü Bakanlığımızla birlikte görüşecek ve oradan yürüteceğiz." yanıtını verdi.

- "Gelecek nesillerimize daha güzel bir Arnavutköy bırakalım istiyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha sonra Karlıbayır ve Haraççı mahallelerinin sakinleriyle bir araya geldi.

Şehirlerin ve ilçelerin yaşam kalitesini yükseltecek projeleri hızlı bir şekilde hayata geçirdiklerine işaret eden Kurum, Arnavutköy'deki Karlıbayır ve Haraççı mahallelerindeki mülkiyet probleminin de bu kapsamda olduğunu belirtti.

Bölgedeki 2 milyon 200 bin metrekarelik alanın 1 milyon 700 bin metrekaresinin hazineye ait olduğunu aktaran Kurum, Toplu Konut İdaresi mülkiyetinde bulunan arazilerde de vatandaşların yaşadığını ifade etti.

Kurum, şöyle devam etti:

"Ancak bu arazilerde, mülkiyet probleminin bir kısmını satışını yaptık ancak o kısımların geri kalan 2 milyon 200 bin metrekarenin satışını durdurmuştuk. Arsaların üzerinde hem Bakanlığımıza hem de TOKİ'ye ait şerhlerimiz vardı. İmar planlarınız yapılmış olmasına rağmen, bu arsaların satışını gerçekleştiremiyorduk. Şimdi, 2 milyon 200 bin metrekare arazimizi belediyemiz öncülüğünde yine Bakanlığımız Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü kapsamında satışlarını üzerinde yaşayan vatandaşlarımıza yapıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Bu süreci hemen yarından itibaren belediyemizle Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz yürütecekler. Hem şerhlerimizi kaldıracağız hem de o planda araziler üzerinde, siz inşallah modern, altyapısı olan, sosyal donatı imkanları olan alanlarda inşaatlarını ister kendiniz yapacaksınız ister müteahhide vereceksiniz, isterseniz de belediyemiz eliyle kentsel dönüşüm sürecine biz de her türlü katkıyı vereceğiz. Biz, çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, yaşlılarımız daha güzel şartlarda yetişsin ve gelecek nesillerimize daha güzel bir Arnavutköy bırakalım istiyoruz. Şimdiden yeni evleriniz, yuvalarınız hayırlı uğurlu olsun."

- "Hep ürettik, yine üreteceğiz"

Daha sonra soruları yanıtlayan Kurum, bir vatandaşın, "Seçim sürecinde çok güzel vaatler veriyoruz da bizim Karlıbayır mahallemizin tapu ve uyuşturucuyla alakalı problemi var." demesi üzerine şunları kaydetti:

"Biz öyle kuru laf kalabalığı yapmadık bugüne kadar. Hep ürettik, yine üreteceğiz. Seçimden önce bu hafta senin arazinin olduğu bölgeden başlamak suretiyle o satışı yapıyoruz. Biz, buraya vaat vermeye gelmedik. Biz bize gönül veren kardeşlerimizin sorunlarını çözmeye geldik. Yarından tezi yok arsa satışlarını yapacağız. Arsa satışıyla alakalı sözlerimiz kayıt altındadır. Hızlı, kararlı şekilde süreci yöneteceğiz, bundan kimsenin şüphesi olması. Uyuşturucuyla alakalı hem İçişleri Bakanlığı hem belediyemiz, ilçelerimizde, şehirlerimizde olması gereken tüm projeleri yürütmeye gayret gösteriyoruz. Eğer sizin mahallenizde de bir eksiklik varsa, Sayın Başkanımız bunları dinlediler, hemen yarından tezi yok o mahallede de gerekli çalışmayı yaparız. Biz geleceğimizin teminatı çocuklarımıza sahip çıkmak için sosyal imkanları arttırmaya gayret ediyoruz."

Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız
Aydın'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi Aydın'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi 
Geyve'de yoğun sağanak yağışta araçlar mahsur kaldı (2)Geyve'de yoğun sağanak yağışta araçlar mahsur kaldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy 'Arnavutköy Küçük Sanayi Projesi' Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Haraççı Mahallesi Karlıbayır Mahallesi

En Çok Okunan Haberler

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

Trabzon’dan acı haber: 6 kişi hayatını kaybetti

Trabzon’dan acı haber: 6 kişi hayatını kaybetti

Ünlü otel yarı fiyatına satılıyor

Ünlü otel yarı fiyatına satılıyor

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Askerlik süresini 6 aya indiren yasa teklifi kabul edildi

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

Evlilik teklifi kabul edilmeyen güvenlik görevlisi intihar etti

Çok acı olay! Evlilik teklifi kabul edilmeyince...

Bakan Akar'dan ABD açıklaması: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız

Bakan Akar'dan ABD açıklaması

Trabzon'da sel: 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi aranıyor

Trabzon’dan acı haber: 6 kişi hayatını kaybetti

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.