İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'u çok karmaşık bir marjinal gruba emanet etmek istiyorlar. FETÖ'nün, Kandil'in, PKK'nın, LGBT'nin, Gezi olaylarının içinde olduğu ve CHP'nin kendi içindeki bütün karmaşık yapının içinde olduğu bir gruba emanet etmek istiyorlar. İstanbul bunu kaldıramaz diye düşünüyorum ve kaldıramayacak. Ve bu grup İstanbul'u tahrip edecek." dedi.

Bakan Soylu, Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu Gündem Özel programında, değerlendirmelerde bulundu.

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel felaketine değinen Soylu, "Doğayla bilek güreşi yapmamamız lazım. Doğa kendi kurallarını ortaya koyuyor ve dayatıyor. Ve bir şey daha öğrendim; doğa sinyal veriyorsa alacaksınız." diye konuştu.

Felaketin daha önce küçük sinyaller verdiğini aktaran Soylu, uzun yıllar böyle büyük bir şeyle karşı karşıya kalınmadığını dile getirdi.

Soylu, şöyle konuştu:

"Tabi burada koskoca bir dağ kopuyor. Yaklaşık olayın olduğu yerden 8-9 kilometrelik kuş uçuşu bir mesafe. Debisi de çok büyük olmayan bir dere aslında, fakat yukarıdan aşağıya gelince, önüne toprağı katınca, taşları, büyük büyük kayaları katınca, karton evler gibi 7 tane evi söküp yerinden atıyor. Koskoca iş makinelerini alıp götürüyor."