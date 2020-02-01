İstanbul’un değeri artacak

İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Aydın Karacabay, tarihi yarımadanın tanıtımı konusunda yapacakları çalışmalarla İstanbul’un değerini artıracaklarını ve otel oda fiyatlarını yeniden eski seviyelerine yükselteceklerini söyledi.

Aydın Karacabay, rezervasyon sitelerinin otellerden ciddi komisyon aldıklarını ve bu güç birliği sayesinde en önemli hedeflerinden birinin bu komisyonları indirmek olacağını belirterek, "Birlik olup bu gibi aracı sitelere ödediğimiz komisyonları düşürmeyi amaçlıyoruz. Başarabilirsek İstanbul turizmi için de önemli bir ek gelir sağlamış olacağız. Bunun yanında hem İstanbul hem Türk turizmi için yurtdışında lobi çalışmaları yürüteceğiz. Bölgemizi anlatırken aynı zamanda İstanbul’u ve ülkemizi de anlatacağız" dedi.

İstanbul turizminin en önemli bölgesi olan ve Anıtlar Kurulu’na kayıtlı eserlerin yüzde 90’ına ev sahipliği yapan İstanbul’un tarihi yarımadasında kurulan Old City Otelciler Platformu Başkanı Tarkan Akyüz, bölgenin tarihini ve kültürünü yurtdışında daha iyi tanıtmak için özel çalışmalar yapacaklarını belirterek, "Özellikle sosyal medyadaki güçlü isimleri ve kanaat önderlerini kullanmayı düşünüyoruz. Fenomenleri bölgeye davet edip tarihi yarımadadaki turizm potansiyelini daha güçlü bir şekilde ortaya çıkaracağız. Bölgenin tarihi ve turistik yapıların merkezinde olduğunu vurgulayacağız. Ayrıca bu sene özelinde Balkan ülkelerinden ve Avrupa’dan daha fazla turist getirebilmek için tek tek ülke bazlı çalışmalar organize edeceğiz. Bu çalışmalar neticesinde Avrupalı turist sayısında artış sağlayabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Nihai hedef İstanbul’un değerini artırmak

Oluşturacakları güç birliği sayesinde yerel yönetimler nezdinde de temsil güçlerinin artacağını kaydeden Karacabay, bu sayede karşılaştıkları problemlere daha kolay çözüm bulmayı hedeflediklerini ifade etti. Karacabay, ayrıca birlik sayesinde toplu satın almalarla maliyetleri düşüreceklerini ve düzenli eğitimlerle de daha kalifiye bir iş gücüne ulaşacaklarını söyledi. Karacabay, yapacakları çalışmaların nihai amacının ise İstanbul’un değerini artırmak ve oda fiyatlarını yeniden eski seviyelerine yükseltmek olduğunu aktardı.

Öte yandan, İstanbul’daki oda fiyatları ile ilgili bilgi veren Akyüz, 2019 yılında şehir genelindeki ortalama oda fiyatının 90 euro, tarihi yarımadada ise 70 euro olduğunu ifade etti. Bir önceki yıla göre hem doluluklar hem de fiyatlar artsa da halen 2010’lu yılların başından ve Avrupa ortalamalarından çok geride olduklarını anlatan Akyüz, "2011 yılında İstanbul’da ortalama oda fiyatları 152 euroya çıkmıştı. 2013’te ise bu rakam 120 euroydu. Ancak ondan sonra çok sert bir düşüş yaşadık. Mevcut durumda Avrupa ortalamasının çok gerisindeyiz. Şu anda 27 Avrupa ülkesinin ortalaması 113 euro seviyesinde. Paris, Roma ve Londra gibi şehirlere baktığımız zaman 140-150 eurolara çıkıyor. Hatta bu şehirlerin merkezinde ortalama fiyatlar 250 euroya ulaşıyor. İstanbul’a yakışan seviyeler de diğer Avrupa başkentlerinin seviyesi" diye konuştu.

