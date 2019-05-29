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İstanbul'un fethinin 566'ncı yılı Maltepe'de kutlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 15:21 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün Maltepe sahilinde düzenlenecek program, 21.30'da başlayacak - Programda 3D mapping, ışık ve lazer kullanılarak özel bir Fetih film gösterisi gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul'un fethinin 566. yılı dolayısıyla bugün Maltepe sahilinde kutlama programı düzenleyecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, programda 3D mapping, ışık ve lazerin birlikte kullanılacağı özel bir Fetih film gösterisi gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, 50 metre genişliğinde ve 10 metre yüksekliğinde kurulacak sahnede, yüksek çözünürlüklü projektörlerle gösterim yapılacak.

Yeni teknoloji hibrit ışık robotları, gökyüzü tarayıcıları ve ışık gösterileriyle mapping ve pyro şovları düzenlenecek. Bugün saat 21.30'da başlayacak programda, İBB Mehter Takımı da konser verecek.

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