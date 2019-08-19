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İstanbul'un iki köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 23:34 | Son Güncelleme

Afganistan İslam Cumhuriyeti'nin 100. bağımsızlık yıl dönümü kapsamında Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Afganistan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

İSTANBUL (AA) - Afganistan İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü kapsamında Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Afganistan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez Afganistan'ın 100. bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla Afganistan bayrağının renkleri olan yeşil ve kırmızıya büründü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğünce gerçekleştirilen aydınlatma, gün doğana dek sürecek.

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Afganistan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ışıklandırma Yavuz Sultan Selim Köprüsü

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