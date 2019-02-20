İSTANBUL (AA) - Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Necdet Gökçınar, "İstanbul'un trafik sorununu bilimsel bir yolla çözeceğiz." dedi.

Gökçınar, Şişli'deki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yöneticinin görevinin, yönetiminde bulunduğu insanlara saadet temin etmek olduğunu ifade eden Gökçınar, sevginin, kardeşliğin ve hoşgörünün önemine işaret ederek, bu durumun yöneticinin tavrıyla yakından ilgili olduğunu kaydetti.

İnsan hakları ve özgürlük konularının önemine değinen Gökçınar, şöyle konuştu:

"Bir insan hangi meşrepten kimden olursa olsun otomatikman kazandığı haklar vardır. Biz bu haklara riayet edeceğiz. Onların en önemlisi inanç ve düşünce özgürlüğüdür. Biz bunun üzerine bir bina inşa ettiğimiz zaman ortaya çıkan sonuçta bütün insanlar mutlu olacak, saadet içerisinde olacak. Bu özgürlüğün tadını tadacak."

İnsanların önce refahının temin edilmesi gerektiğini dile getiren Gökçınar, bir kişinin her şeyi olabileceğini ama saygın olamayacağını, bu durumun da insanlara mutluluk getirmeyeceğini söyledi.