İstasyonda raylara düştü, tren son anda durabildi! Korku dolu anlar kamerada

Ankara'da bugün sabah saatlerinde Başkentray'ın Sincan istasyonunda bir kişi raylara düşünce korku dolu anlar yaşandı.
İstasyonda Kayaş yönüne gidecek treni beklediği sırada dengesini kaybeden kişi raylara düşünce geri perona çıkamadı.
Raylara düşen kişinin 2 metre yüksekte bulunan perona çıkabilmesi için çevredeki vatandaşlar yardım etti.
O esnada istasyona giriş yapan tren, görevlilerin uyarısıyla yaklaşık 3 metre kala durabildi.
Korku dolu o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
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