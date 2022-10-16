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  4. İstasyonda raylara düştü, tren son anda durabildi! Korku dolu anlar kamerada

İstasyonda raylara düştü, tren son anda durabildi! Korku dolu anlar kamerada

16.10.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da tren istasyonunda yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Bir kişi, istasyonda tren beklediği sırada dengesini kaybederek raylara düştü. O esnada istasyona giriş yapan tren, yaklaşık 3 metre kala durabildi. Korku dolu o anlar kameralara yansıdı. İşte olayın detayları...

Ankara'da bugün sabah saatlerinde Başkentray'ın Sincan istasyonunda bir kişi raylara düşünce korku dolu anlar yaşandı.

İstasyonda Kayaş yönüne gidecek treni beklediği sırada dengesini kaybeden kişi raylara düşünce geri perona çıkamadı.

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Raylara düşen kişinin 2 metre yüksekte bulunan perona çıkabilmesi için çevredeki vatandaşlar yardım etti.

O esnada istasyona giriş yapan tren, görevlilerin uyarısıyla yaklaşık 3 metre kala durabildi.

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Korku dolu o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara tren ray
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