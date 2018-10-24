HABER

İşte 20 kişinin öldüğü dehşet saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.10.2018 12:19 | Son Güncelleme

Kafeteryada bombalı saldırı düzenledikten sonra önüne gelene ateş açan, ardından da intihar eden 18 yaşındaki saldırganın, güvenlik kamerasındaki görüntüleri ortaya çıktı. Olay anına ait tüm görüntülerin yayınlandığı saldırıda dehşet gözler önüne serildi.

Görüntüler, saldırganın okulun içinde nasıl rahatça hareket ettiğini gözler önüne seriyor. Rusya devlet televizyonu Rossiya 1 tarafından yayınlan videoda sırtında 2 çanta taşıyarak okula girmesiyle başlıyor. Videonun sonrasında kayda alınanlar ise dehşet dolu dakikalara sahne oluyor.

1 / 8

Kırım'da öğrencisi olduğu okulda bombalı ve silahlı saldırı düzenleyen 18 yaşındaki saldırganın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri yayınlandı. Videoda okulun içinde yaşanan dehşet anları, saldırganın nasıl hareket ettiği açıkça görülüyor.
2 / 8

Önce kafetaryaya bombalı saldırı düzenledi. Ardından koridorda önüne gelene ateş açtı. Geçtiğimiz hafta Kırım'da bir okulda düzenlenen saldırıya dair güvenlik kamerası görüntüleri, Rusya devlet televizyonu Rossiya 1 tarafından yayınlandı. Kameralara yansıyan görüntülerde okulda yaşanan dehşet anları var.
3 / 8

SALDIRIDA 15 ÖĞRENCİ, 20 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

SALDIRIDA 15 ÖĞRENCİ, 20 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Görüntüler, 15'i öğrenci 20 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden 18 yaşındaki saldırgan Vladislav Roslyakov'un okula girdiği anlarla başlıyor. Saldırganın biri omzunda diğeri de sırtında ve içinde silah ile cephane olduğu belirtilen iki çanta var. Ardından Roslyakov, bir alt kata inerek güvenliğin de bulunduğu başka bir kapıya geliyor.
4 / 8

Buradaki banka oturan 18 yaşındaki saldırganın bir süre cep telefonunu karıştırdığı görülüyor. Ardından hemen çaprazında bulunan kafetaryaya giriyor ve saniyeler sonra da kafeteryadan çıktığı görülüyor. Ve sonrasında şiddetli bir patlama yaşanıyor.
5 / 8

DEHŞET ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

DEHŞET ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Bombanın şiddeti bir başka güvenlik kamerasından net şekilde görülüyor. Bir dersliğin içindeki kameraya, sınıfın kapısının patlamanın etkisiyle paramparça olduğu görüntüler yansıyor. Kafetaryada bulunan öğrencilerden hayatta
6 / 8

Vladislav Roslyakov bu kez koridorda görülüyor. Elinde tüfek var. Karşıdan gelen bir kadını düşünmeden vuruyor ve yoluna devam ediyor.
7 / 8

Bu kez karşısına bir öğrenci çıkıyor. Saldırgan karşısındaki öğrenciye birden çok ateş ederek onu da öldürüyor. Okulun içinde rahatça dolaşan saldırgan bu kez üst kata çıkıyor. Burada da karşılaştıklarına ateş açıyor.
8 / 8

Güvenlik kameralarında yer alan son görüntüde ise saldırgan bir dersliğe girerek burada bulunan bilgisayarların ekranına ateş ediyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kırım bombalı saldırı

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Rüşvet teklifi Erdoğan'ı çok kızdırdı' iddiası

'Rüşvet teklifi Erdoğan'ı çok kızdırdı' iddiası

Ateistler o ülkede çoğunluğu ele geçirdi

Ateistler o ülkede çoğunluğu ele geçirdi

Dünyanın en uzun deniz köprüsü açıldı

Dünyanın en uzun deniz köprüsü açıldı

Ünlü oyuncu itiraf etti: Karşımda mastürbasyon yaptı

Ünlü oyuncu itiraf etti: Karşımda mastürbasyon yaptı

O iddia çok tartışılmıştı! Suudi yetkililer kabul etti!

O iddia çok tartışılmıştı! Suudi yetkililer kabul etti!

Toplantının ortasında ayakkabısını eline alıp...

Toplantının ortasında ayakkabısını eline alıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.