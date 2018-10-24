İşte 20 kişinin öldüğü dehşet saldırı

Görüntüler, saldırganın okulun içinde nasıl rahatça hareket ettiğini gözler önüne seriyor. Rusya devlet televizyonu Rossiya 1 tarafından yayınlan videoda sırtında 2 çanta taşıyarak okula girmesiyle başlıyor. Videonun sonrasında kayda alınanlar ise dehşet dolu dakikalara sahne oluyor.

1 / 8 Kırım'da öğrencisi olduğu okulda bombalı ve silahlı saldırı düzenleyen 18 yaşındaki saldırganın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri yayınlandı. Videoda okulun içinde yaşanan dehşet anları, saldırganın nasıl hareket ettiği açıkça görülüyor.

2 / 8 Önce kafetaryaya bombalı saldırı düzenledi. Ardından koridorda önüne gelene ateş açtı. Geçtiğimiz hafta Kırım'da bir okulda düzenlenen saldırıya dair güvenlik kamerası görüntüleri, Rusya devlet televizyonu Rossiya 1 tarafından yayınlandı. Kameralara yansıyan görüntülerde okulda yaşanan dehşet anları var.

3 / 8 SALDIRIDA 15 ÖĞRENCİ, 20 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ Görüntüler, 15'i öğrenci 20 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden 18 yaşındaki saldırgan Vladislav Roslyakov'un okula girdiği anlarla başlıyor. Saldırganın biri omzunda diğeri de sırtında ve içinde silah ile cephane olduğu belirtilen iki çanta var. Ardından Roslyakov, bir alt kata inerek güvenliğin de bulunduğu başka bir kapıya geliyor.

4 / 8 Buradaki banka oturan 18 yaşındaki saldırganın bir süre cep telefonunu karıştırdığı görülüyor. Ardından hemen çaprazında bulunan kafetaryaya giriyor ve saniyeler sonra da kafeteryadan çıktığı görülüyor. Ve sonrasında şiddetli bir patlama yaşanıyor.

5 / 8 DEHŞET ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA Bombanın şiddeti bir başka güvenlik kamerasından net şekilde görülüyor. Bir dersliğin içindeki kameraya, sınıfın kapısının patlamanın etkisiyle paramparça olduğu görüntüler yansıyor. Kafetaryada bulunan öğrencilerden hayatta

6 / 8 Vladislav Roslyakov bu kez koridorda görülüyor. Elinde tüfek var. Karşıdan gelen bir kadını düşünmeden vuruyor ve yoluna devam ediyor.

7 / 8 Bu kez karşısına bir öğrenci çıkıyor. Saldırgan karşısındaki öğrenciye birden çok ateş ederek onu da öldürüyor. Okulun içinde rahatça dolaşan saldırgan bu kez üst kata çıkıyor. Burada da karşılaştıklarına ateş açıyor.