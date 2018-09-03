İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu menüsü

Vahap Munyar, "Yassıada'da Bizans kalıntıları canlanacak" başlığıyla yayımlanan yazısında geçen günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos resepsiyonuna dair izlenimlerini paylaştı.
İşte yazının ilgili kısmı;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesinde gerçekleşen “30 Ağustos Zafer Bayramı” resepsiyonunda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile sohbet ederken Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler Müdürü Seyit Başkonak yanımıza geldi:
Sunulan içecekleri sıraladı:
Yiyecek ikramlarını kokteyl masalarına koydukları listeden gösterdi:
Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin maketinin bulunduğu masayı işaret etti:
Başkonak ve ekibi, ikramda birçok lüks oteli geride bırakacak iş çıkarıyor...
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