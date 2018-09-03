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İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu menüsü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 19:46 | Son Güncelleme

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda ejder suyu, efuli ve aloevera gibi içeceklerin tüketildiğini söyledi.

İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu menüsü

Vahap Munyar, "Yassıada'da Bizans kalıntıları canlanacak" başlığıyla yayımlanan yazısında geçen günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos resepsiyonuna dair izlenimlerini paylaştı.

İşte yazının ilgili kısmı;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesinde gerçekleşen “30 Ağustos Zafer Bayramı” resepsiyonunda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile sohbet ederken Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler Müdürü Seyit Başkonak yanımıza geldi:

  • Yine sürprizlerimiz var.

Sunulan içecekleri sıraladı:

  • Ejder Meyveli Smoothie (Chia tohumu eşliğinde), Efuli (Liçi meyvesi eşliğinde), Aloevera (Starex meyvesi eşliğinde), Orman Meyveli Special, Bahçe Naneli Limonata, Taze Sıkılmış Portakal, Taze Sıkılmış Greyfurt, Taze Sıkılmış Havuç, Taze Sıkılmış Elma.

RESEPİYON

Yiyecek ikramlarını kokteyl masalarına koydukları listeden gösterdi:

  • Pataşur içerisinde Çerkez Tavuğu, Zencefilli Somonlu Suşi, Tartalet içerisinde Antakya usulü Humus, Susamlı Levrek Simidi, Aydın usulü kuzu çöp şiş...

Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin maketinin bulunduğu masayı işaret etti:

  • Bunu, “Milletin evinden ikram” gibi bir konsept olarak düşündük...

Başkonak ve ekibi, ikramda birçok lüks oteli geride bırakacak iş çıkarıyor...

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30 Ağustos 30 ağustos resepsiyonu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

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