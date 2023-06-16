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İşte AB'nin belirlediği yeni kurallar: Akıllı telefonların pil ömürlerini uzatıp dayanıklılığını artıracak, tamirini kolaylaştıracak!

16.06.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefonları daha sağlam ve pillerini daha uzun ömürlü hale getirmek isteyen Avrupa Birliği'nden (AB) dikkat çeken bir adım geldi. AB, akıllı telefon ve tabletlerin pil ömürlerini uzatacak, dayanıklılığını artıracak ve tamirini kolaylaştıracak yeni kurallar belirledi. AB Komisyonu, yeni kuralların AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylandığını açıkladı. İşte detaylar...

İşte AB'nin belirlediği yeni kurallar: Akıllı telefonların pil ömürlerini uzatıp dayanıklılığını artıracak, tamirini kolaylaştıracak!

AB akıllı telefonları daha sağlam ve pillerini daha uzun ömürlü hale getiriyor.

AB Komisyonu, çeşitli elektronik ürünlerin sürdürülebilir, enerji tasarruflu ve dayanıklı olacak biçimde çevreci tasarlanmasına yönelik yeni kuralların AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylandığını açıkladı.

Buna göre, AB pazarına sunulan bütün yeni akıllı telefon ve tabletlerin asgari kriterleri karşılaması gerekecek.

KAZARA DÜŞMELERE VEYA ÇİZİLMELERE KARŞI DAYANIKLI OLMASI, TOZA VE SUYA KARŞI KORUMA SAĞLAMASI, PİLLERİNİN UZUN ÖMÜR SERGİLEMESİ...

Bu ürünlerin kazara düşmelere veya çizilmelere karşı dayanıklı olması, toza ve suya karşı koruma sağlaması, pillerinin uzun ömür sergilemesi şart olacak.

Akıllı telefon ve tablet pillerinin 800 tam şarj sonrasında yüzde 80 kapasitenin altına düşmemesi gerekecek.

Bu cihazların tamir kuralları da değişecek. Üreticiler, akıllı telefon ve tabletler için kritik yedek parçaları tamircilere 10 iş günü içerisinde sağlamak zorunda olacak.

telefon

AB pazarında satışı biten ürünlerin yedek parçalarının tedariki 7 yıl boyunca sürecek.

Cihazların işletim sistem güncellemeleri ürün piyasaya sunulduktan sonra en az 5 yıl devam edecek.

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Elektronik cihaz tamircilerine ayrım yapılmaksızın gereken yazılım ve donanım desteği verilecek.

AB Komisyonu, bugün tüketicilerin akıllı telefon ve tablet satın alırken bilinçli ve sürdürülebilir seçimler yapmasına yardımcı olacak ek kurallar teklifini de açıkladı.

Teklife göre, AB pazarına sürülen akıllı telefon ve tabletlerin enerji verimliliği, pil ömrü, toza ve suya karşı koruma seviyeleri ile kazara düşmelere karşı dayanıklılıkları hakkındaki çeşitli bilgiler tüketicilere anlaşılır bir biçimde sunulacak.

Bir ürünün ne kadar kolay onarılabileceğini gösteren puan sistemi kurulacak.

Yeni akıllı telefon ve tabletlerde enerji sınıflandırması olan A-G ölçeği kullanılacak.

Teklif edilen ek kurallar bu aşamada AP ve AB Konseyi denetiminin ardından 2 ay sonra yürürlüğe girecek.

Üreticilere yeni kurallara uyum için 21 aylık bir geçiş süreci tanınacak.

AB, DAHA ÖNCE USB-C DÜZENLEMESİ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

AB daha önce, 2024 sonbaharına kadar üye ülkelerde satılan akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek bir yasal düzenleme hazırlamıştı. (AA)


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