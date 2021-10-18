HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. İşte Apple'ın iOS 15'e eklediği yeni Focus özellikleri

İşte Apple'ın iOS 15'e eklediği yeni Focus özellikleri

18.10.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iOS 15 ile gelen yeni odaklanma modlarında amaç belirli zamanlarda ortaya çıkmasını istemediğiniz uygulamaları veya bildirimleri filtrelemek. İşin güzel yanı sessize almak yerine kendi istediğiniz şekilde rahatsız etme modları oluşturabiliyorsunuz.

İşte Apple'ın iOS 15'e eklediği yeni Focus özellikleri

Dilerseniz bir şey izlerken, yatarken ya da çalışırken ki zamanlar için farklı modlar oluşturabilirsiniz.

Apple, iOS 15.0.2 güncellemesini yayınladı!Apple, iOS 15.0.2 güncellemesini yayınladı!

ÇOK FAZLA YOLU VAR

Focus’u ilk kurmaya başladığınızda, biraz göz korkutucu görünebilir. Çok fazla seçenek var ve ince ayar yapmanın birçok yolu var. Aslında, yaşam tarzınıza en uygun ayar kombinasyonunu elde etmeniz biraz zaman alabilir. Ama sonunda buna değecek. Örneğin Odaklanma moduna bir göz atalım: Odak moduna Kontrol Merkezinizden erişebilirsiniz. Yanında ay simgesi olan Odak düğmesini göreceksiniz. Simgeye dokunursanız, ana Rahatsız Etmeyin profili etkinleşir. Düğmede başka bir yere dokunursanız, etkinleştirebileceğiniz bir dizi başka profil görürsünüz. Burada, üç noktaya dokunarak Odak profilin aktif olmasını istediğiniz süreyi dahi ayarlayabilirsiniz. Odak ayarlarını değiştirmek için ise Ayarlar simgesine dokunmanız yeterli olacaktır. Odak profillerini istediğiniz gibi ayarlayabilir, dilediğiniz uygulamadan bildirim alabilir dilediğiniz uygulamayı sessize alabilirsiniz.

Focus

Ayarlarınızda Odak sayfasını ilk açtığınızda, temel Rahatsız Etmeyin ile başlayan ve ardından Kişisel, Uyku ve İş’e giden birkaç profilin bir listesini göreceksiniz. Ekranın sağ üst köşesindeki artı işaretine dokunursanız, Sürüş, Fitness, Oyun, Dikkat ve Okumalar dahil diğerlerini bulacaksınız. Buradan her duruma uygun olarak rahatsız etme moduna geçebilirsiniz. Odak modu, Rahatsız Etmeyin etkin olsa bile sizi bilgilendirmeye devam edebilecek kişileri veya uygulamaları belirlemenize olanak tanıyor. Örneğin, aile üyelerinden gelen aramalara veya iş Slack’inizden gelen bildirimlere izin vermek isteyebilirsiniz. Apple iOS 15 güncellemesi ile telefonunuzu istediğiniz moda almak her zamankinden daha kolay ve gelişmiş hale geldi diyebiliriz.

iOS 15 için geri dönüş yolu kapandıiOS 15 için geri dönüş yolu kapandı

Twitch, güvenlik ihlali sırasında hiçbir parolanın sızdırılmadığını iddia ediyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en iyi fakültelerinden birinde doktora yaptı, köyüne dönüp tarıma başladıDünyanın en iyi fakültelerinden birinde doktora yaptı, köyüne dönüp tarıma başladı
Koronavirüsle ilgili dikkat çeken araştırma! İşte uzun süren koronavirüsün nedeni ve belirtileriKoronavirüsle ilgili dikkat çeken araştırma! İşte uzun süren koronavirüsün nedeni ve belirtileri
Dizüstü bilgisayar seçerken nelere dikkat edilmeli? Dizüstü bilgisayar seçerken nelere dikkat edilmeli?
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iOS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kavga açıklaması! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" diyor

Kavga açıklaması! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" diyor

Yolcular dehşeti sadece izledi! Evsiz adam yolcuya tecavüz etti

Yolcular dehşeti sadece izledi! Evsiz adam yolcuya tecavüz etti

Savaş jetinin kanopisi düştü! Tüm uçaklar denetleniyor

Savaş jetinin kanopisi düştü! Tüm uçaklar denetleniyor

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

MasterChef'e gözyaşlarıyla veda etti! Ünlü şeflerin duygusal anları

MasterChef'e gözyaşlarıyla veda etti! Ünlü şeflerin duygusal anları

İspanya Başbakanından seks işçiliğini yasaklama sözü

İspanya Başbakanından seks işçiliğini yasaklama sözü

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Vücudundaki değişikliği fark etti, bu işe soyundu!

Vücudundaki değişikliği fark etti, bu işe soyundu!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Taksi filminden etkilendi, aynısını Aydın’da yaptırdı

Taksi filminden etkilendi, aynısını Aydın’da yaptırdı

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.