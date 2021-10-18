İşte Apple'ın iOS 15'e eklediği yeni Focus özellikleri

Dilerseniz bir şey izlerken, yatarken ya da çalışırken ki zamanlar için farklı modlar oluşturabilirsiniz.

ÇOK FAZLA YOLU VAR

Focus’u ilk kurmaya başladığınızda, biraz göz korkutucu görünebilir. Çok fazla seçenek var ve ince ayar yapmanın birçok yolu var. Aslında, yaşam tarzınıza en uygun ayar kombinasyonunu elde etmeniz biraz zaman alabilir. Ama sonunda buna değecek. Örneğin Odaklanma moduna bir göz atalım: Odak moduna Kontrol Merkezinizden erişebilirsiniz. Yanında ay simgesi olan Odak düğmesini göreceksiniz. Simgeye dokunursanız, ana Rahatsız Etmeyin profili etkinleşir. Düğmede başka bir yere dokunursanız, etkinleştirebileceğiniz bir dizi başka profil görürsünüz. Burada, üç noktaya dokunarak Odak profilin aktif olmasını istediğiniz süreyi dahi ayarlayabilirsiniz. Odak ayarlarını değiştirmek için ise Ayarlar simgesine dokunmanız yeterli olacaktır. Odak profillerini istediğiniz gibi ayarlayabilir, dilediğiniz uygulamadan bildirim alabilir dilediğiniz uygulamayı sessize alabilirsiniz.

Ayarlarınızda Odak sayfasını ilk açtığınızda, temel Rahatsız Etmeyin ile başlayan ve ardından Kişisel, Uyku ve İş’e giden birkaç profilin bir listesini göreceksiniz. Ekranın sağ üst köşesindeki artı işaretine dokunursanız, Sürüş, Fitness, Oyun, Dikkat ve Okumalar dahil diğerlerini bulacaksınız. Buradan her duruma uygun olarak rahatsız etme moduna geçebilirsiniz. Odak modu, Rahatsız Etmeyin etkin olsa bile sizi bilgilendirmeye devam edebilecek kişileri veya uygulamaları belirlemenize olanak tanıyor. Örneğin, aile üyelerinden gelen aramalara veya iş Slack’inizden gelen bildirimlere izin vermek isteyebilirsiniz. Apple iOS 15 güncellemesi ile telefonunuzu istediğiniz moda almak her zamankinden daha kolay ve gelişmiş hale geldi diyebiliriz.

Twitch, güvenlik ihlali sırasında hiçbir parolanın sızdırılmadığını iddia ediyor

