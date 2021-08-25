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İşte Audi A8 2021 muhteşem özellikleri ve güncel fiyat listesi

25.08.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en ünlü otomobil firmalarından olan Audi 2021 yılında modellerinde bulunan özellikleri güncelledi. Birçok model seçeneğine sahip olan Audi’nin A8 modeli en göz alıcı araçlar arasında yer alıyor. Birçok kişi hayran kaldığı Audi A8’in hem teknik hem de donanım özelliklerini araştırıyor. İşte, merak edenler için Audi A8’in muhteşem özellikleri

İşte Audi A8 2021 muhteşem özellikleri ve güncel fiyat listesi

Alman otomotiv devi Audi’nin ürettiği otomobiller her dönem ilgi görüyor. Audi A8 modeller de markanın en çok ilgi gören otomobilleri arasında yer alıyor. A8 hem teknik hem de donanım özellikleri açısından oldukça üstün otomobiller arasında bulunuyor. Otomobilinin modelini yükseltmek isteyenler, yeni bir otomobil almayı düşünenler ve Audi tutkunları 2021 model Audi A8 otomobil serisinin güncel fiyat listesini ve taşıdığı özellikleri merak ediyorlar. Audi A8 model otomobillerin özelliklerini ve güncel fiyat listesini sizler için araştırdık.

2021 AUDİ A8 MODEL OTOMOBİLLERİN GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Audi A8 L 50 TDI quattro 286 hp tiptronic 3.108.325
Audi A8 L 55 TFSI quattro 340 hp tiptronic 3.108.325

2021 AUDİ A8 MODEL OTOMOBİLLERİN ÖZELLİKERİ

2021 Audi A8 dizel ve benzinli motor alternatifiyle satışa sunuluyor. 50 TDI 3.0L dizel motor 286 HP güce sahip ve 600 Nm tork üretiyor. 55 TFSI 3.0 L hacimli benzinli motor 340 hp güce sahip ve 500 Nm tork üretiyor. Marka hem 50 TDI hem de 55 TFSI motorlarda Tiptronic şanzıman kullanıyor.
2021 Audi A8 50 TDI dizel motor en fazla 250 km hıza çıkabiliyor. 0-100 kilometre hıza sadece 5.9 saniyede ulaşıyor. 55 TFSI Quattro benzinli motor seçenekli araç en fazla diğer motor gibi 250 km hıza ulaşıyor. 0-100 km hıza çıkma süresinin 5.7 saniye olduğu belirtiliyor.

AUDİ A8 2021 NE KADAR YAKIT TÜKETİYOR?

Oldukça seri araçlar olan Audi A8 otomobiller 50 TDI dizel motor versiyonu şehir içi 6,8–6,5 L, şehir dışı 5,6–5,3 L, ortalama 6,0–5,8 L, tüketiyor. 55 TFSI benzinli motor ise şehir içi kullanımda 11,3–11,1 L, şehir dışı kullanımda ise 6,5–6,3 L, ortalama 8,3–8,1 L yakıt tüketiyor.

AUDİ A8 2021 DONANIM ÖZELLİKLERİ

Klasik bir sedam görünümü taşıyan 2021 Audi A8 modelinde birçok premium donanım özelliği standart olarak bulunuyor. Araçta 20 inç boyutunda alaşım jantları bulunuyor. Lazer ışıklı LED farların kullanıldığı aracın dinamik arka stop lambaları araca farklı ve estetik bir görünüm sağlıyor. Aracın arka stop lambaları arkada bulunan araçlar için ekstra uyarıcı görevini de görüyor. Araçta cam tavan kullanılıyor ancak panoramik cam tavan opsiyonu bulunuyor. Audi A8 modelinin yan ve arka camlarında ısı yalıtımı yer alıyor. Uyarlanabilir hava süspansiyonu ile sürücü rahat ediyor.

2021 AUDİ A8 İÇ DONANIM ÖZELLİKLERİ

2021 Audi A8 iç donanım özellikleriyle rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor. Araçta bulunan elektrikli arka ve yan cam perdeleri yolcuları güneşten koruyor. Ön ve arka koltuk ısıtmaları aracın konforunda önemli bir faktör. Elektrikli ayarlanabilir 3 kişilik arka koltuklarda eğlence sistemi bulunuyor. Audi A8 modelinde bulunan dinlenme koltuğu yolcuları evinde gibi hissettiriyor. Araçta bulunan iki multimedia ekranı bir tanesi bilgi ve eğlence için kullanılırken diğeri aracın teknik özelliklerini ayarlamak üzere kullanılıyor. Multimedia ekranlarının bir tanesi ön panelde yer alıyor. Diğer ekran ise arka koltukların arasına yerleştirilmiş.

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