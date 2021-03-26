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İşte Berat kandilinin önemi | Berat kandilinde ne oldu?

26.03.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berat Kandili bu sene 27 Mart Cumartesi günü Müslümanlar tarafından idrak ediliyor. Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili, dualar ve ibadetlerle kutlanacak. Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Müslümanlar bu gece, günahlarından arınmak için dualar eder. Peki Berat Kandilinde ne oldu?

İşte Berat kandilinin önemi | Berat kandilinde ne oldu?

Berat Kandili gecesinin bereketli bir gece olması sebebiyle, halk arasında Rahmet gecesi olarak da bilinir. Berat gecesi, Kur’an-ı Kerim’in tamamen indirildiği gece olarak bilinir ve islam alemi için oldukça önemli bir gecedir. Bu geceyi ganimet bilmeli, tövbe istiğfar edilmeli, kaza namazı kılınmalı, Kur'an-ı kerim okunmalıdır.

BERAT KANDİLİNDE NE OLDU?

Hiç şüphesiz ki Beratın en derin anlamı af ve bağışlanmadır. Sevgili Peygamberimiz (sav) bu gecede Allah’a çokça ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye etmiş ve bu gece güneş batınca Allah Teâlâ’nın dünyaya rahmetiyle tecellî ederek fecre kadar: “Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya dûçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!..” buyurduğunu bizlere müjdelemiştir. Bu geceyi ibadetle geçirenlere yardımcı olması amacıyla Allah tarafından yeryüzüne melekler gönderilir. Bu gecede önemli, hikmetli işlerin seçimi ve ayırımı yapılır. Bu gece bağışlanma ve af gecesidir. Allah’ın rahmetinin coştuğu gecedir. Bu gecede yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür.

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Cenab-ı Hak, rivayete göre Kur’an’ın Levh-i Mahfuz’dan dünyaya indirildiği Berat gecesi için Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor;

“Apaçık Kitaba yemin olsun ki, Biz Kur’an-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir.” (Duhan, 44/1-4) Böyle bir geceyi ganimet bilip dua, zikir ve ibadete yönelerek amel defterini zenginleştirmek, Allah’ın kulları için bulunmaz bir fırsattır.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili, Mübarek üç aylar içerisinde yer alan Şaban ayının 15. gecesine denk geliyor. Bu sene Berat Kandili, 27 Mart 2021 Cumartesi günü idrak ediliyor.

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BERAT KANDİLİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ

Berat gecesi müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi âdet halini almıştır. Hz. Peygamber’in, “Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar” buyurduğu rivayet edilmiştir.

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Diğer bir rivayete göre de Hz. Peygamber, “Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!' der"

Hz. Muhammed Berat Kandili için; "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

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Berat kandili

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