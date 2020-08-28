İşte bu yazın bikini trendlerini belirleyenler!

Ünlü yıldızlar giydikleri seksi bikinilerle bu seneki mayo ve bikini trendlerini belirlediler. İpek ve krinkle gibi kumaşların yanında, pencere detaylı trikini modeller bu sene farklı stillerin habercisi oldular. Yıldızlar göz kamaştırıcı bikinileriyle yazın hararetini artırıyor.

İşte bu yazın en ateşli bikinileri; İPEK – EMILY RATAJKOWSKİ Bikini kraliçesi Emily Ratajkowski ipek bikinisi içinde hava sıcaklığını yükseltiyor.

Sık sık kendi tasarımları içinde görülen 29 yaşındaki Emily, geçmişten gelmiş gibi görünen büyük bağcıklı, ipek bir bikini tercih etti. KRINKLE – HAILEY BIEBER Hailey Bieber krinkle bikinisi içinde kendine hayran bıraktı.

Buruşuk dokulu krinkle kumaş her giyside iyi durmayabilir; ancak konu bikini olduğunda krinkle gerçekten göz dolduruyor.

23 yaşındaki Hailey Bieber da sarı bikinisi içinde krinkle kumaşın ne kadar iyi bir tercih olduğunu kanıtlıyor. TANGA – ZARA MCDERMOTT Zara McDermmot, tanga bikini tercih ediyor.

Zara McDermott, bu sene kelimenin tam anlamıyla plajlarda gösteriş yaptı.

Sıklıkla tanga bikini tercih ettiği görülen 23 yaşındaki yıldız, bu tercihi sayesinde bikini izi olmadan bronzlaşabilecek.

YÜKSEK BEL – SAM FAIERS Yüksek bel bikini altı, üzerinize tam oturacak.

Yüksek bel bikiniler kusurlarını örterken, vücudunuzu kum saati gibi gösterir. Arka bahçesinde yüksek bel bikinisiyle poz veren Sam Faiers gibi görünmek isteyenler için çok sayıda yüksek bel bikini seçeneği bulunuyor. DANTELLİ ÜST – JESS WRIGHT Dantelli üçgen bikini üstleri iç çamaşırı görünümü yaratıyor.

Bikini mi sütyen mi? Jess’in tercihinde olduğu gibi bazen iki giysi arasındaki sınırlar bulanıklaşabilir. 34 yaşındaki yıldız beyaz bikinisi içinde fırtınalar estirdi. PENCERELİ BİKİNİ – LOTTIE MOSS Lottie Moss, altında ve üstünde pencere detayları olan bir bikini tercih etti.

Bu model bir bikini tercih edecekseniz, bronzlaşırken oluşacak izlere karşı dikkat etmelisiniz. Ancak bu izleri çok umursamıyorsanız, Lottie Moss’un tercihi bu pencereli bikinileri deneyebilirsiniz. BAĞCIKLI – KENDALL JENNER Kendall Jenner küçük, bağcıklı bikinileri diğer yıldızlardan daha çok seviyor.

24 yaşındaki Jenner, bağcıklı bikinisiyle bu yaz plajlara damgasını vurdu. FİYONK - BELLA HADID Bella Hadid, göğüslerini ancak kapatan fiyonk bikinisiyle görenleri kendine hayran bıraktı.

