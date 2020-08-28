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İşte bu yazın bikini trendlerini belirleyenler!

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2020 12:33 | Son Güncelleme

Kavurucu sıcaklar sürerken güneşin tadını çıkaran yıldızlar, aynı zamanda yaz bikini trendlerini de belirledi.

İşte bu yazın bikini trendlerini belirleyenler!

Ünlü yıldızlar giydikleri seksi bikinilerle bu seneki mayo ve bikini trendlerini belirlediler. İpek ve krinkle gibi kumaşların yanında, pencere detaylı trikini modeller bu sene farklı stillerin habercisi oldular.

Yıldızlar göz kamaştırıcı bikinileriyle yazın hararetini artırıyor.
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İşte bu yazın en ateşli bikinileri;

İPEK – EMILY RATAJKOWSKİ

Bikini kraliçesi Emily Ratajkowski ipek bikinisi içinde hava sıcaklığını yükseltiyor.
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Sık sık kendi tasarımları içinde görülen 29 yaşındaki Emily, geçmişten gelmiş gibi görünen büyük bağcıklı, ipek bir bikini tercih etti.

KRINKLE – HAILEY BIEBER

Hailey Bieber krinkle bikinisi içinde kendine hayran bıraktı.
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Buruşuk dokulu krinkle kumaş her giyside iyi durmayabilir; ancak konu bikini olduğunda krinkle gerçekten göz dolduruyor.
23 yaşındaki Hailey Bieber da sarı bikinisi içinde krinkle kumaşın ne kadar iyi bir tercih olduğunu kanıtlıyor.

TANGA – ZARA MCDERMOTT

Zara McDermmot, tanga bikini tercih ediyor.
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Zara McDermott, bu sene kelimenin tam anlamıyla plajlarda gösteriş yaptı.
Sıklıkla tanga bikini tercih ettiği görülen 23 yaşındaki yıldız, bu tercihi sayesinde bikini izi olmadan bronzlaşabilecek.

YÜKSEK BEL – SAM FAIERS

Yüksek bel bikini altı, üzerinize tam oturacak.
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Yüksek bel bikiniler kusurlarını örterken, vücudunuzu kum saati gibi gösterir. Arka bahçesinde yüksek bel bikinisiyle poz veren Sam Faiers gibi görünmek isteyenler için çok sayıda yüksek bel bikini seçeneği bulunuyor.

DANTELLİ ÜST – JESS WRIGHT

Dantelli üçgen bikini üstleri iç çamaşırı görünümü yaratıyor.
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Bikini mi sütyen mi? Jess’in tercihinde olduğu gibi bazen iki giysi arasındaki sınırlar bulanıklaşabilir. 34 yaşındaki yıldız beyaz bikinisi içinde fırtınalar estirdi.

PENCERELİ BİKİNİ – LOTTIE MOSS

Lottie Moss, altında ve üstünde pencere detayları olan bir bikini tercih etti.
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Bu model bir bikini tercih edecekseniz, bronzlaşırken oluşacak izlere karşı dikkat etmelisiniz. Ancak bu izleri çok umursamıyorsanız, Lottie Moss’un tercihi bu pencereli bikinileri deneyebilirsiniz.

BAĞCIKLI – KENDALL JENNER

Kendall Jenner küçük, bağcıklı bikinileri diğer yıldızlardan daha çok seviyor.
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24 yaşındaki Jenner, bağcıklı bikinisiyle bu yaz plajlara damgasını vurdu.

FİYONK - BELLA HADID

Bella Hadid, göğüslerini ancak kapatan fiyonk bikinisiyle görenleri kendine hayran bıraktı.
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Bella Hadid, tercih ettiği fiyonk bikinisiyle bildiğimiz göğüs dekoltelerini unutturdu. Yüzmek için ne kadar konforlu bir tercihtir bilinmez, ancak günün sonunda trend trenddir.

TEK OMUZ - ARABELLA CHI

Love Island yıldızı Arabella'nın tercihi tek omuzlu bikini oldu.
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Dikkatleri üzerine toplayan asimetrik kesimler bu sene plaj modasında da kendini gösterdi. 29 yaşındaki Arabella’nın sarı renkli tek omuzlu bikinisi, vücudunun düzgün hatlarını ortaya çıkarıyor.

DERİN BACAK KESİMİ – NICOLE SCHERZINGER

Nicole, derin bacak kesimli bikinisiyle kum saati vücudunu öne çıkardı.
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Yatay kesimlere sahip bikini altlarının moda olduğu günler sona erdi. Daha derin bacak kesimli bikini altları ile siz de 42 yaşındaki Nicole gibi görünebilirsiniz.


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