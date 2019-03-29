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İşte dünyanın en güvenli yeri

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 09:51 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü dergi Global Finance, dünyanın en güvenilir ülkeler listesini yayınladı. Listedeki sıralama askeri çatışma olasılığı, vatandaşların güvenliğine yönelik tehdit, ekonomik gelişmişlik ve doğal afet olasılığı gibi kriterlere göre belirlendi.

ABD'nin 65'inci, Rusya'nın ise 108'inci sırada yer aldığı listede Türkiye bakın kaçıncı oldu...

Dünyada, önemli dergileri arasında ismi yer alan Global Finance, dünyanın en güvenilir ülkeleri listesini açıkladı.
Yapılan çalışmada, listenin hazırlanması için askeri krizin çıkma olasılığı, ekonomik gelişmişlik, halkın güvenliği ve doğal afet gibi tehditler de kriter olarak listenin oluşmasında dikkate alındı. Bu kriterlere göre listenin zirvesinde İzlanda yer aldı.

İSVİÇRE 2'NCİ, FİNLANDİYA 3'ÜNCÜ

İSVİÇRE 2'NCİ, FİNLANDİYA 3'ÜNCÜ
Listenin ilk üç basamağında İzlanda’nın yanı sıra İsviçre ve Finlandiya sıralandı. İlk 10'a giren diğer ülkeler ise Portekiz, Avusturya, Norveç, Katar, Singapur, Danimarka ve Yeni Zelanda oldu.

TÜRKİYE 107'NCİ SIRADA

TÜRKİYE 107'NCİ SIRADA
Rus basın organı Sputnik'in haberine göre yüksek düzeydeki suç oranının yanı sıra doğal afet olasılığının yüksek olması nedeniyle ABD, listede 65'inci sırada kendisine yer buldu.
Rusya, iddia edilen yüksek suç oranı, ülkede barışa yönelik tehditlerin yanı sıra ekonomik gerilemeyle bağlantılı olarak sıralamada 108'inci sırada gösterildi. Türkiye ise Rusya'nın bir basamak önünde, 107'inci sırada yer aldı.

SONUNCU FİLİPİNLER VE YEMEN

SONUNCU FİLİPİNLER VE YEMEN
Güvenliğin en az olduğu ülkeler olarak Guatemala, Yemen ve Filipinler listenin sonunda yer aldı.
İşte dünyanın en güvenilik ülkesi İzlanda'dan diğer kareler...
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İzlanda Türkiye güvenilir ülkeler

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