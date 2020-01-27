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İşte en çok şarj tüketen uygulamalar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.01.2020 09:33 | Son Güncelleme

Bu yazımızda en çok şarj tüketen uygulamalar ile karşınızdayız. Bu uygulamalar kullanımda oldukları süre içerisinde telefonunuzun şarjını kısa bir süre içerisinde bitirebilir. O yüzden listemizdeki bir uygulamayı kullanıyorsanız ve şarjınızın kısa sürede bittiğini düşünüyorsanız o zaman bu uygulamaya tekrardan göz atmanızı tavsiye ederiz.

İşte en çok şarj tüketen uygulamalar

Akıllı telefonlar son 10 yıllık süreçte muazzam bir ilerleme kaydetti. Hem teknik donanım, hem kamera, hem de tasarım anlamında günümüz akıllı telefonlarının önemli bir çizgi yakaladığını söyleyebiliriz. Sadece batarya ömrü konusunda henüz istenilen aşamaya gelinebilmiş değil. Fakat birkaç sene içerisinde kullanılmaya başlayacak olan grafen pil teknolojisiyle birlikte bu sorun da ortadan kalkacak gibi görünüyor.

Fakat şimdilik pil sorununun kullanıcılar için önemli bir problem olduğunu söyleyebiliriz. Malum telefonun şarjını hızlı bir şekilde bitiren unsurların başında arka planda çalışıp duran uygulamalar geliyor. Bu uygulamalar kullanıcılar çok farkında olmasalar bile telefonun şarjını hızlı bir şekilde tüketebiliyor.

1) Samsung AllShare
2) Samsung Security Policy Updates
3) ChatON Voice
4) Google Maps
5) WhatsApp
6) Facebook
7) AppLock
8) WeChat
9) Microsoft Outlook
10) DU Battery Saver

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