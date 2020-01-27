İşte en çok şarj tüketen uygulamalar

Akıllı telefonlar son 10 yıllık süreçte muazzam bir ilerleme kaydetti. Hem teknik donanım, hem kamera, hem de tasarım anlamında günümüz akıllı telefonlarının önemli bir çizgi yakaladığını söyleyebiliriz. Sadece batarya ömrü konusunda henüz istenilen aşamaya gelinebilmiş değil. Fakat birkaç sene içerisinde kullanılmaya başlayacak olan grafen pil teknolojisiyle birlikte bu sorun da ortadan kalkacak gibi görünüyor.

Fakat şimdilik pil sorununun kullanıcılar için önemli bir problem olduğunu söyleyebiliriz. Malum telefonun şarjını hızlı bir şekilde bitiren unsurların başında arka planda çalışıp duran uygulamalar geliyor. Bu uygulamalar kullanıcılar çok farkında olmasalar bile telefonun şarjını hızlı bir şekilde tüketebiliyor.

1) Samsung AllShare

2) Samsung Security Policy Updates

3) ChatON Voice

4) Google Maps

5) WhatsApp

6) Facebook

7) AppLock

8) WeChat

9) Microsoft Outlook

10) DU Battery Saver

Redmi Note 8 Pro vs Oppo A9 2020 Hangisi daha iyi?

