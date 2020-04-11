İşte en pratik ve en trend örgü saç modelleri! Sadece 5 dakika...

Saçınızı düz bir şekilde toplamak yerine, hem spor hem şık görünümünüze uyum sağlayan örgü modellerinden birini tercih edebilirsiniz. Örgü modelleri arasında en popüler olanları keşfetme zamanı!

YARIM TAÇ ÖRGÜ MODELİNİN ASALETİ



Yarım taç örgü modeli o kadar asil ki isterseniz gelin saçınız olarak bile tercih edebilirsiniz. Günlük hayatınızda da rahatlıkla uygulayabileceğiniz bu model gerçekten de çok sade ve şık.

Öncelikle saçınızı ikiye ayırın ve her bir parçanın üstünden bir bölüm alarak yarıya kadar örün.

Önden başlayarak arkaya doğru ördüğünüz iki saçı bitiş yerinden saçınıza sabitleyin.

Saçınızın açık kalan kısmını düz veya dalgalı olarak kullanabilirsiniz. Her ikisi de yarım taç örgüye çok yakışır.

YAN ÖRGÜNÜN DAYANILMAZ GÜZELLİĞİ



Yan örgü hem günlük hayatınızda hem de özel günlerde saçınızı güzelleştirebilir.

Bu modeli yaparken saçınızı bir tarafa doğru ayırın.

Ayırdığınız yerden başlayarak, Fransız örgüsünde olduğu gibi örgüye saç tutamları ekleyerek uca doğru ilerleyin.

İsterseniz üst kısmı yaptıktan sonra örgü şeklini de değiştirebilirsiniz.

Uç kısımlardaki örgü hasır örgü veya düğüm örgü olarak da yapılabilir.

BALIK KUYRUĞU İLE FARKINIZI ORTAYA KOYUN



Son zamanların en gözde örgüsü, balık kuyruğu modeli. Bu model biraz karışık olsa da saçınızda çok şık ve değişik görünür.

Bu model için ince saç tutamlarını bir araya getirmeniz gerekiyor.

Saçınızın sol tarafından ince bir tutam alın ve ters çevirerek sağ tarafın iç kısmına ekleyin.

Aynı işlemi sağ taraf için de yapın ve saçınız bitene kadar sırayla devam edin.

Sonuç olarak balık kuyruğu gibi simetrik ve kusursuz bir görüntüye ulaşacaksınız.

FRANSIZ ÖRGÜSÜ HER ZAMAN FAVORİ



Örgü dendiği zaman akıllara ilk gelenlerden biri Fransız örgüsüdür.

Bu örgü modeli için saçınızı yarım bir atkuyruğu yapmalısınız.

Daha sonra hemen altına da başka bir yarım at kuyruğu bağlayın.

Alttaki atkuyruğunu ikiye bölün.

Üsttekini ikisinin tam ortasına yerleştirin ve iki saç tutamını öne getirerek bir lastik toka ile toplayın.

Bu şekilde en alta kadar devam edin.

En son yaptığınız örgüleri biraz gevşetin. Bu örgü modeli saçınıza hacim verir ve daha doldun görünmesini sağlar.



