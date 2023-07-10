İşte Gelin İşte Kaynana Jürisi Lerzan Mutlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Lerzan Mutlu şarkıları ve biyografisi

Lerzan Mutlu, İşte Gelin İşte Kaynana yarışmasının ilk bölümü öncesi arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Gelinler ve kaynanalar arasındaki tarz yarışını konu alan İşte Gelin İşte Kaynana yarışması hafta içi her gün saat 16:00'da TV8'de yayınlanacak. Lerzan Mutlu, Bülent Serttaş ve Gülşah Saraçoğlu'nun yer aldığı moda programının izleyiciyi ekran başına kilitleyeceği düşünülüyor. İşte Gelin İşte Kaynana Jürisi Lerzan Mutlu hakkında merak edilenler haberimizde...

LERZAN MUTLU KİMDİR?

Lerzan Mutlu 12 Şubat 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu Erenköy İlkokulu, Özel Kadıköy Kız Koleji’nde eğitim aldıktan sonra liseyi Yıldız Kolejinde tamamladı. Mutlu henüz 10 yaşındayken babasını kalp krizi nedeniyle kaybetti. Lisenin ardından İsviçre'de bir özel üniversiteye kayıt olan Mutlu, eğitimini 6 ay sonra yarım bıraktı ve Türkiye'ye döndü. Burada konservatuar sınavlarına giren Mutlu , İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musukisi Devlet Konservatuarı'nı kazandı. Ancak burayı da yarım bırakarak "Hayat Üniversitesi"ni tercih etti.

Lerzan Mutlu, 2005'te "Asla Unutma" isimli televizyon dizisinde rol aldı. Lerzan Mutlu bir dönem Beyaz TV'de "Söylemezsem Olmaz" programının sunuculuğunu yapmıştı. Son olarak ise Lerzan'la Çok Mutlu programını yaptı. Lerzan Mutlu Instagram'da, "lerzanmutlu" kullanıcı adı ile 459 bin takipçisine paylaşım yapıyor.

İŞTE GELİN İŞTE KAYNANA JÜRİSİ LERZAN MUTLU ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

2001 - Karabüyü

2004 - Yar Dediğin Arar

2006 - Tam İsabet

2009 - Zirve

2011 - Kibrit (Single)

2013 - Oyuncu (Single)

2014 - Kahraman (Single)

2014 - Bizde Böyle

2022 - Kusura Bakma

LERZAN MUTLU DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2006 - Kördüğüm (TV Dizisi)

2006 - Felek Ne Demek? (TV Dizisi)

2005 - Asla Unutma (TV Dizisi)

2004 - Cennet Mahallesi (Konuk Oyuncu )(TV Dizisi)

2001 - Tuzu Kurular (TV Dizisi)