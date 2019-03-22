HABER

'İSTE Gölü'ne sazan yavruları bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 17:55 | Son Güncelleme

HATAY'da İskenderun Teknik Üniversitesi(İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi öncülüğünde kampüs içerisinde oluşturulan gölet içerisine sazan balıkları bırakıldı.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA) HATAY'da İskenderun Teknik Üniversitesi(İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi öncülüğünde kampüs içerisinde oluşturulan gölet içerisine sazan balıkları bırakıldı. Balıkların beslenmesi için canlı yemler de gölet içerisine salıverildi. İSTE Merkez Kampüs yerleşkesi içerisinde oluşturulan gölet ve çevresinde ağaçlandırma çalışmalarının yapıldığı alanda Su Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Etkinliğe İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Rektör yardımcıları ve Fakülte ile yüksekokul müdürleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr Mevlüt Aktaş, Dünya Su Günü'nde su kıtlığına dikkat çekmek ve doğayı korumak anlamında bir etkinlik düzenlediklerini belirterek,ö İSTE Kampüs içerisinde oluşturduğumuz gölete can vermek için bugün birbirine zarar vermeyecek sazan balık türleri bıraktıkö dedi. İSTE göletine bırakılan sazan yavrularının beslenmesi için, Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi öğretim üyeleri canlı su pireleri de bıraktı.

PARTNERMesleğini duyan şaşkına dönüyor!Mesleğini duyan şaşkına dönüyor!
İDO seferlerine 'miting' düzenlemesiİDO seferlerine 'miting' düzenlemesi
Down sendromlu gençler maharetlerini sergilediDown sendromlu gençler maharetlerini sergiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yok böyle indirim! Son tarih 31 Mart

Yok böyle indirim! Son tarih 31 Mart

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Son dakika: FETÖ'nün suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Ankara'da ele geçirildi! Bizanslı komutanın eşyaları mı?

Ankara'da ele geçirildi! Bizanslı komutanın eşyaları mı?

Kayıp kahvecinin cesedi dere yatağında bulundu!

İtiraf ettiler! Her şey arabaya aldıktan sonra başlamış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.