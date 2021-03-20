İşte güncel Koronavirüs risk haritası... Hangi iller düşük riskli, hangi iller yüksek riskli oldu?

1 Mart'ta alınan risk gruplarına göre kademeli normalleşme kararı sonrasında vatandaşlar koronavirüs risk haritasının güncellenmesini bekliyordu. Düzenlenen son Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir kısıtlama getirilmediğini açıklamıştı. Peki koronavirüs risk haritası yayınlandı mı? Güncellenen koronavirüs risk haritası...

GÜNCEL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

Yeniden güncellenen haritaya göre 6-12 Mart haftasının haftalık verilerine bakıldığında en fazla koronavirüs vakası Samsun, Balıkesir, Sinop, Giresun ve Kilis ve Kilis'te görüldü. Düşük riskli iller Uşak, Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Van, Bingöl ve Muş olurken; Bartın, Kastamonu, Çorum, Manisa, Aydın, Yozgat, Kırşehir, Bursa, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Erzurum, Kars, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt orta riskli ve İstanbul, Zonguldak, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Düzce, Bolu, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Artvin, Ardahan, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kilis, Kayseri illeri de yüksek riskli olarak tespit edildi.



