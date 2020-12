İşte iOS 14.3 güncellemesi ile gelecek yenilikler

Her hafta on popüler antrenman türüne eklenen video antrenmanları: Yüksek Yoğunluklu Aralıklı Antrenman, Kapalı Alan Bisikleti, Yoga, Çekirdek, Kuvvet, Dans, Kürek, Koşu Bandı Yürüyüşü, Koşu Bandı Koşusu ve Dikkatli Bekleme Süresi.

Antrenmanınızı tamamlamak için Fitness + eğitmenleri tarafından seçilen çalma listeleri.

AirPods Max

AirPods Max desteği eklendi.

Zengin ses için yüksek kaliteli ses eklendi.

Uyarlanabilir EQ, sesi gerçek zamanlı olarak kulak yastıklarının kişisel uyumuna uyarlar.

Çevresel gürültüyü engellemek için Aktif Gürültü Engelleme eklendi.

Çevrenizdeki ortamı duymak için şeffaflık modu eklendi.

Sinema benzeri bir dinleme deneyimi için dinamik kafa takibi ile uzamsal ses eklendi.

Fotoğraflar

Apple ProRAW fotoğrafları iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’te çekilebilir.

Apple ProRAW fotoğrafları, Fotoğraflar uygulamasında düzenlenebilir.

25 fps’de video kaydetme seçeneği eklendi.

iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X’teki fotoğraflar için öne bakan kamerayı yansıtın.