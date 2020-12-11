İşte iOS 14.3 güncellemesi ile gelecek yenilikler

Apple, iOS 14 sürümüne yenilikler eklemeye devam ediyor. Uzun bir süredir test edilen iOS 14.3 güncellemesinin nihai sürümü için geri sayım başladı. Önümüzdeki Pazartesi günü herkesin beğenisine sunulması beklenen bu güncellemenin detayları bugün resmi olarak açıklandı.

iPhone 12 ailesine odaklanacak olan Apple, 5.699 TL’lik kulaklığı AirPods Max için de destek sağlıyor. Amerika ve belli başlı Avrupa ülkeleri için ise geçtiğimiz aylarda duyurulan Apple Fitness+ uygulaması da güncelleme ile gelecek olan yenilikler arasında yer alıyor.

İŞTE İOS 14.3 İLE GELECEK YENİLİKLER

iOS 14.3 güncellemesi sistemde yaşanan neredeyse tüm sorunları da çözecek. Aktarılan bilgilere göre batarya tüketimindeki sorun bu güncelleme ile geç de olsa tarih oluyor. Güncelleme ile gelecek tüm yeniliklere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Apple Fitness+

iPhone, iPad ve Apple TV’nizde (Apple Watch Series 3 ve üstü) kullanılabilen stüdyo tarzı egzersizlerle Apple Watch tarafından desteklenen yeni bir fitness deneyimi.

iPhone, iPad ve Apple TV’de Fitness + antrenmanlarına, antrenörlerine ve kişiselleştirilmiş önerilere göz atmak için yeni Fitness uygulaması.