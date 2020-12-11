İşte iOS 14.3 güncellemesi ile gelecek yenilikler

Apple, iOS 14 sürümüne yenilikler eklemeye devam ediyor. Uzun bir süredir test edilen iOS 14.3 güncellemesinin nihai sürümü için geri sayım başladı. Önümüzdeki Pazartesi günü herkesin beğenisine sunulması beklenen bu güncellemenin detayları bugün resmi olarak açıklandı.
iPhone 12 ailesine odaklanacak olan Apple, 5.699 TL’lik kulaklığı AirPods Max için de destek sağlıyor. Amerika ve belli başlı Avrupa ülkeleri için ise geçtiğimiz aylarda duyurulan Apple Fitness+ uygulaması da güncelleme ile gelecek olan yenilikler arasında yer alıyor.
iOS 14.3 güncellemesi sistemde yaşanan neredeyse tüm sorunları da çözecek. Aktarılan bilgilere göre batarya tüketimindeki sorun bu güncelleme ile geç de olsa tarih oluyor. Güncelleme ile gelecek tüm yeniliklere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Apple Fitness+
iPhone, iPad ve Apple TV’nizde (Apple Watch Series 3 ve üstü) kullanılabilen stüdyo tarzı egzersizlerle Apple Watch tarafından desteklenen yeni bir fitness deneyimi.
iPhone, iPad ve Apple TV’de Fitness + antrenmanlarına, antrenörlerine ve kişiselleştirilmiş önerilere göz atmak için yeni Fitness uygulaması.
Her hafta on popüler antrenman türüne eklenen video antrenmanları: Yüksek Yoğunluklu Aralıklı Antrenman, Kapalı Alan Bisikleti, Yoga, Çekirdek, Kuvvet, Dans, Kürek, Koşu Bandı Yürüyüşü, Koşu Bandı Koşusu ve Dikkatli Bekleme Süresi.
Antrenmanınızı tamamlamak için Fitness + eğitmenleri tarafından seçilen çalma listeleri.
AirPods Max
AirPods Max desteği eklendi.
Zengin ses için yüksek kaliteli ses eklendi.
Uyarlanabilir EQ, sesi gerçek zamanlı olarak kulak yastıklarının kişisel uyumuna uyarlar.
Çevresel gürültüyü engellemek için Aktif Gürültü Engelleme eklendi.
Çevrenizdeki ortamı duymak için şeffaflık modu eklendi.
Sinema benzeri bir dinleme deneyimi için dinamik kafa takibi ile uzamsal ses eklendi.
Fotoğraflar
Apple ProRAW fotoğrafları iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’te çekilebilir.
Apple ProRAW fotoğrafları, Fotoğraflar uygulamasında düzenlenebilir.
25 fps’de video kaydetme seçeneği eklendi.
iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X’teki fotoğraflar için öne bakan kamerayı yansıtın.
Gizlilik
App Store sayfalarında, uygulamanın gizlilik uygulamalarının geliştirici tarafından bildirilen bir özetini içeren yeni gizlilik bilgileri bölümü eklendi.
TV uygulaması
Yepyeni bir Apple TV + sekmesi, Apple Original şovlarını ve filmlerini keşfetmeyi ve izlemeyi kolaylaştırır.
Tür gibi kategorilere göre göz atabilmeniz ve yazarken son aramaları ve önerileri görebilmeniz için gelişmiş arama özelliği eklendi.
Filmler, TV şovları, oyuncular, kanallar ve spor dallarında en alakalı eşleşmelerle gösterilen en iyi arama sonuçları eklendi.
App Clips
Apple tasarımı Uygulama Klip Kodlarını Kamera aracılığıyla veya Kontrol Merkezi’nden tarayarak Uygulama Kliplerini başlatma desteği eklendi.
Sağlık
Adet ve doğurganlık dönemi tahminlerini daha iyi yönetmek için Sağlık uygulamasındaki Döngü Takibinde gebelik, emzirme veya kontraseptif kullanımını belirtme yeteneği eklendi.
Hava
Hava kalitesi verileri artık Çin ana karasındaki konumlar için Hava Durumu, Haritalar ve Siri’de mevcut.
Safari
Safari’de Ecosia arama motoru seçeneği eklendi.
Düzeltilen hatalar
Bazı MMS mesajları alamama sorunu düzeltildi.
Kişi grupları, bir mesaj oluştururken üyeleri görememe sorunu düzeltildi.
Fotoğraflar uygulamasından paylaşıldığında bazı videolar doğru görememe sorunu düzeltildi.
Uygulama klasörlerinin açılmama sorunu düzeltildi.
Spotlight arama sonuçları ve uygulamaları Spotlight sorunları düzeltildi.
Bluetooth’un Ayarlar’da kullanılmama sorunu düzeltildi.
MagSafe Duo Şarj Cihazı sorunu düzeltildi.
WAC protokolünü kullanan kablosuz aksesuarlar ve çevre birimleri kurulumu tamamlayamama sorunu düzeltildi.
VoiceOver kullanılırken Anımsatıcılar’da bir liste eklerken klavye kapanma sorunu düzeltildi.
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