İşte iPhone'daki gizli uygulama! Muhtemelen onu hiç görmediniz: Apple sanki bilerek gizlemiş

Apple'ın ilk iPhone'u, takvimler 2007'yi gösterdiğinde şirketin kurucu ortağı Steve Jobs'ın ellerinde yükseldi. Şirket, 2007'den sonra sırasıyla iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5S, iPhone 6 ve iPhone X gibi birçok model tanıttı. Bu telefonların işletim sistemi olan iOS ise bu süre boyunca birçok güncelleme aldı ve son olarak iOS 15 ve üstü sürümler yayınlandı. iOS güncellenirken, iPhone'ların arayüzünde de bazı değişiklikler oldu. Bu değişikliklerden biri de Uygulama Arşivi olarak karşımıza çıktı. Uygulama Arşivi tüm uygulamaları barındıracak şekilde tasarlandı. Ancak gizli bir uygulama hariç.

İŞTE iPHONE'UN GİZLİ UYGULAMASI

iPhone modellerinde muhtemelen çoğu kullanıcının varlığından haberdar bile olmadığı bir uygulama bulunuyor. Bu uygulamanın adı ise Kod Tarayıcı. Uygulama iPhone'un ana ekranında veya Uygulama Arşivi'nde gözükmüyor. Peki nasıl oluyor da Kod Tarayıcı'ya erişiliyor?

iPHONE'DA KOD TARAYICI'YA NASIL ERİŞİLİR?

iOS'taki Kod Tarayıcı uygulamasına erişmek için yapmanız gereken şey Arama'yı kullanmak. Bunun için;

Ekranınızı aşağı kaydırın.

Karşınıza bir arama çubuğu ve Siri Önerileri çıkacak.

Arama çubuğuna "kod tarayıcı" yazın.

Uygulamalar sekmesinin altında "Kod Tarayıcı" yazan, ortasında bir OR kodu ve tarama simgesi bulunan bir uygulama göreceksiniz.

Hepsi bu kadar.

Bu uygulamaya tıkladığınızda rastladığınız QR kodları taratabilirsiniz. Zaten uygulamanın ana işlevi de bu; günlük hayatınızda karşılaşacağınız QR kodları taramak. The Sun'ın aktardığına göre; Örneğin, bir restoran veya kafedeki QR kodu taratıp menüye erişim sağlayabilirsiniz. Kod Tarayıcı'yı uygulama merkezine eklemek de mümkün.

HER iPHONE UYGUN OLMAYABİLİR

Ancak her iPhone bu gizli uygulamaya erişmek için uygun olmayabilir. Çünkü bu, yalnızca iOS 14 veya daha üstü bir sürümde kullanılabiliyor.

PRATİK Mİ, DEĞİL Mİ?

Apple'ın kamera uygulaması aslında QR kodları okuyabiliyor. O yüzden böyle bir uygulama bulunması gereksiz ve zaman kaybı olarak görülüyor. Bunun yerine kamera uygulamasına girerek bir QR kodu okutmak daha pratik. Ancak tabii ki son karar kullanıcıya ait.

