Apple'dan iPhone sahiplerine güzel haber: iOS 15.3.1 çıktı!

iPhone'lar için yeni iOS güncellemeleri yayınlamayı sürdüren Apple, son olarak iOS 15.3'ü kullanıcılara sunmuştu. iOS 15.3 güncellemesi, Safari'de bulunan ve bir web sitesinin hassas kullanıcı bilgilerini izleyebilmesine imkan tanıyan WebKit odaklı tehlikeli bir açığı kapatmıştı. Apple, iOS 15.3 güncellemesinin üzerinden 1 ay geçmeden bu kez iOS 15.3.1 güncellemesini ve iPad'ler için iPadOS 15.3.1 güncellemesini yayınladı.

iOS 15.3.1 NELER GETİRİYOR?

iOS 15.3.1 güncellemesi, Apple'ın sürüm notlarına göre Braille ekranlarının yanıt vermesini kesmesine neden olabilen bir sorunu düzeltiyor. Ayrıca iPhone için önemli güvenlik güncellemeleri de yine bu yeni sürümün içerisinde yer alıyor. Apple'ın yayınladığı bir güvenlik destek belgesi, yazılımın kötü amaçlarla oluşturulmuş bir web içeriğinin rastgele kod yürütülmesine yol açmasına izin verebilecek bir WebKit hatasını ele aldığını gösteriyor.

iOS 15.3.1 GÜNCELLEMESİNİ ALAN iPHONE MODELLERİ