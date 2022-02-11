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Apple'dan iPhone sahiplerine güzel haber: iOS 15.3.1 çıktı!

11.02.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, iOS 15.3.1 güncellemesini iPhone kullanıcıları için yayınladı. Dün akşam saatlerinde cihazlara gelen iOS 15.3.1 güncellemesi, önemli güvenlik güncellemeleri içeriyor ve Braille ekran sorununu düzeltiyor. İşte iOS 15.3.1 güncellemesinin detayları...

Apple'dan iPhone sahiplerine güzel haber: iOS 15.3.1 çıktı!

iPhone'lar için yeni iOS güncellemeleri yayınlamayı sürdüren Apple, son olarak iOS 15.3'ü kullanıcılara sunmuştu. iOS 15.3 güncellemesi, Safari'de bulunan ve bir web sitesinin hassas kullanıcı bilgilerini izleyebilmesine imkan tanıyan WebKit odaklı tehlikeli bir açığı kapatmıştı. Apple, iOS 15.3 güncellemesinin üzerinden 1 ay geçmeden bu kez iOS 15.3.1 güncellemesini ve iPad'ler için iPadOS 15.3.1 güncellemesini yayınladı.

iOS 15.3.1 NELER GETİRİYOR?

iOS 15.3.1 güncellemesi, Apple'ın sürüm notlarına göre Braille ekranlarının yanıt vermesini kesmesine neden olabilen bir sorunu düzeltiyor. Ayrıca iPhone için önemli güvenlik güncellemeleri de yine bu yeni sürümün içerisinde yer alıyor. Apple'ın yayınladığı bir güvenlik destek belgesi, yazılımın kötü amaçlarla oluşturulmuş bir web içeriğinin rastgele kod yürütülmesine yol açmasına izin verebilecek bir WebKit hatasını ele aldığını gösteriyor.

iOS 15.3.1

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iOS 15.3.1 GÜNCELLEMESİNİ ALAN iPHONE MODELLERİ

  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE (1. nesil)
  • iPhone SE (2. nesil)
  • iPod touch (7. nesil)

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iOS
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