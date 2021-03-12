HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. İşte İstanbul Esenyurt Üniversitesi 23 öğretim üyesi başvuru şartları

İşte İstanbul Esenyurt Üniversitesi 23 öğretim üyesi başvuru şartları

12.03.2021 11:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İşte İstanbul Esenyurt Üniversitesi 23 öğretim üyesi başvuru şartları

İstanbul Esenyurt Üniversitesi, boş yer bulunan kadrolarına 23 adet öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre gerekli başvuru şartlarını sağlayan adaylar İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim üyeliği başvurularını internet üzerinden gerçekleştirebilecek.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü'nün Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınladığı ilana göre İstanbul Esenyurt Üniversitesi'ne 23 öğretim görevlisi alımı yapılacak.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 23 ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURUSU

"Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu Kanun ve Yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir" denildi.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Öğretim üyesi kadro başvurusunda aşağıda bulunan belgeler istenmektedir:

  1. Başvuru dilekçesi (www.esenyurt.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)
  2. Nüfus cüzdanının fotokopisi,
  3. YÖK formatında bir özgeçmiş,
  4. Doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları için),
  5. 2 tane fotoğraf,
  6. Bilimsel yayın ve çalışmalarını, kongre / konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserleri ile icralarını ve bunlara ilişkin belgeyi, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve bitmiş olan doktora, sanatta yeterlik ya da yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne yaptığı katkılarını vs. kapsayan akademik bir dosya (Profesör kadro unvanına başvuru için 6 nüsha, doktor öğretim üyesi ve doçent kadro unvanına başvuru için 4 nüsha, CD ya da USB olarak verilebilecek ya da adayın belirlediği internet adresi üzerinden yükleme ve aktarma işlemi yapılacak ve başvuru dilekçesinde internet adresi veya linki belirtilecek.)
  7. Onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora diploma fotokopileri (Asılları ile birlikte getirildiğinde diplomaların onayları yapılacak. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin daha önce alınmış olması ve diplomanın apostil şerh işleminin de yapılmış olması gereklidir.)

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Ülkemiz genelinde yaşanan "COVİD-19" pandemisi sebebiyle alınan önlemler kapsamında son başvuru tarihine kadar posta ya da e-posta vasıtasıyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler sebebiyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacak ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemeyecektir.

Başvuru yapılacak e-posta adresi: tugbaucar@esenyurt.edu.tr

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cesediyle yaşadıAkılalmaz olay! Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cesediyle yaşadı
MEB-EKYS sınavı ne zaman?MEB-EKYS sınavı ne zaman?
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de kan donduran cinayet! Çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulundu

İzmir'de kan donduran cinayet! Çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulundu

Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Survivor'da ünlü isme diskalifiye şoku! Kararı Doktor Metin Kuş verdi

Survivor'da ünlü isme diskalifiye şoku! Kararı Doktor Metin Kuş verdi

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! Kararını gözyaşları içinde açıkladı

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! Kararını gözyaşları içinde açıkladı

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Diğer Haberler

ALES başvuruları nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM başvuru kılavuzunu yayınladı

ALES başvuruları başladı

Üniversiteler ne zaman açılacak? Öğrencilerin gözü Kabine Toplantısında

Üniversiteler ne zaman açılacak?

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları için tarih belli oldu!

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB-EKYS sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi erişime açıldı

MEB-EKYS sınavı ne zaman?

AÖF sınavları nasıl yapılacak? AÖF online mı olacak?

AÖF sınavları nasıl yapılacak?

STS Tıp ne zaman yapılacak? İşte sınav giriş belgesi sorgulama sayfası

STS Tıp ne zaman yapılacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.