İşte İstanbul Esenyurt Üniversitesi 23 öğretim üyesi başvuru şartları

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü'nün Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınladığı ilana göre İstanbul Esenyurt Üniversitesi'ne 23 öğretim görevlisi alımı yapılacak.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 23 ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURUSU

"Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu Kanun ve Yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir" denildi.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Öğretim üyesi kadro başvurusunda aşağıda bulunan belgeler istenmektedir:

Başvuru dilekçesi (www.esenyurt.edu.tr adresinden ulaşılabilir.) Nüfus cüzdanının fotokopisi, YÖK formatında bir özgeçmiş, Doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları için), 2 tane fotoğraf, Bilimsel yayın ve çalışmalarını, kongre / konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserleri ile icralarını ve bunlara ilişkin belgeyi, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve bitmiş olan doktora, sanatta yeterlik ya da yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne yaptığı katkılarını vs. kapsayan akademik bir dosya (Profesör kadro unvanına başvuru için 6 nüsha, doktor öğretim üyesi ve doçent kadro unvanına başvuru için 4 nüsha, CD ya da USB olarak verilebilecek ya da adayın belirlediği internet adresi üzerinden yükleme ve aktarma işlemi yapılacak ve başvuru dilekçesinde internet adresi veya linki belirtilecek.) Onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora diploma fotokopileri (Asılları ile birlikte getirildiğinde diplomaların onayları yapılacak. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin daha önce alınmış olması ve diplomanın apostil şerh işleminin de yapılmış olması gereklidir.)

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Ülkemiz genelinde yaşanan "COVİD-19" pandemisi sebebiyle alınan önlemler kapsamında son başvuru tarihine kadar posta ya da e-posta vasıtasıyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler sebebiyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacak ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemeyecektir.

Başvuru yapılacak e-posta adresi: tugbaucar@esenyurt.edu.tr



