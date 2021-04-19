İşte Kağıt Ev dizisinin yeni bölüm fragmanı! İlk bölümü ile Star’da

Aylin, își ve çocukları ile uğraşırken, eşi Cihan Fırtına’nın kendisini aldattığını göremez bile. Fakat kızları Cemre, bu ihaneti öğreniyor. Ancak yanlış kişi üzerine yoğunlaşıyor. Ailenin burslu okuttuğu İnci’nin üzerine giden Cemre, ona hayatı dar etmektedir.

KAĞIT EV DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

Yeni dizi Kağıt Ev 1. Bölümüyle Pazartesi Akşamı Star'da başlayacak.

KAĞIT EV OYUNCULARI KİM, KONUSU NE?

Başrollerini; Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş'ın paylaştığı Star TV’nin yeni dizisi 'Kağıt Ev’in yapımını O3 Medya, yapımcılığını ise Saner Ayar üstleniyor. Kağıt Ev’in yönetmenlik koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

"Kağıt Ev"in afişi dikkatleri üzerine çekerken, sosyal medyada da övgü dolu yorumlar almıştı. Afiş fotoğrafıyla ve senaryosuyla merak uyandıran 'Kağıt Ev'in oyuncu kadrosunda ise; Nejat Uygur, Helin Kandemir, Yaşar Üzer, Bülent Gültekin, Tuğçe Aykut, Bulut Teker gibi birbirinden başarılı isimler de yer alıyor. İddialı kadrosu, etkileyici ve merak uyandıran hikayesi ile 'Kağıt Ev' 19 Nisan’dan itibaren her pazartesi Star TV ekranlarında.