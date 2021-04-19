İşte Kağıt Ev dizisinin yeni bölüm fragmanı! İlk bölümü ile Star’da

Aylin, își ve çocukları ile uğraşırken, eşi Cihan Fırtına’nın kendisini aldattığını göremez bile. Fakat kızları Cemre, bu ihaneti öğreniyor. Ancak yanlış kişi üzerine yoğunlaşıyor. Ailenin burslu okuttuğu İnci’nin üzerine giden Cemre, ona hayatı dar etmektedir.
Yeni dizi Kağıt Ev 1. Bölümüyle Pazartesi Akşamı Star'da başlayacak.
Başrollerini; Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş'ın paylaştığı Star TV’nin yeni dizisi 'Kağıt Ev’in yapımını O3 Medya, yapımcılığını ise Saner Ayar üstleniyor. Kağıt Ev’in yönetmenlik koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.
"Kağıt Ev"in afişi dikkatleri üzerine çekerken, sosyal medyada da övgü dolu yorumlar almıştı. Afiş fotoğrafıyla ve senaryosuyla merak uyandıran 'Kağıt Ev'in oyuncu kadrosunda ise; Nejat Uygur, Helin Kandemir, Yaşar Üzer, Bülent Gültekin, Tuğçe Aykut, Bulut Teker gibi birbirinden başarılı isimler de yer alıyor. İddialı kadrosu, etkileyici ve merak uyandıran hikayesi ile 'Kağıt Ev' 19 Nisan’dan itibaren her pazartesi Star TV ekranlarında.
SÜRÜKLEYİCİ HİKAYE
Fırtına ailesinin, 3 çocuklarıyla yaşadıkları mutlu aile hayatı, bir günde yerle bir oluyor. Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına, uzun süredir yayınlarına katıldığı 'Suçlu Peşinde' programının yapımcısı Azra İnce'nin cazibesine yenik düşüyor ve eşi Aylin'i aldatıyor. Başarılı bir avukat olan Aylin, işi ve 3 çocuğu arasında gidip gelirken, bu ihaneti fark edemez..
Ancak 16 yaşındaki kızları Cemre, ihaneti öğrenir. Fakat şüpheleri onu yanlış kadına götürür. Seneler boyunca evlerinde çalışan Gülsüm'ün kızı İnci'yi hedefe koyar. Aile tarafından burslu okutulan İnci, Cemre'nin hışmına uğrar ve yaptıkları kavgada ölür.
Ortadan kaybolan kızını arayan Gülsüm'ün tek sığınağı, Fırtına ailesidir. İnci'yi göz yaşları içinde arayan bir diğer kişi ise ailenin büyük oğlu Mert'tir… Çünkü İnci, Mert'in herkesten gizlediği erkek arkadaşıdır.
Fırtına ailesi merhamet, vicdan, ihanet üçgeninde sınanırken, Cihan'a tutkuyla bağlanan Azra ise zamanla bir öldüren cazibe figürüne dönüşecektir