İşte merak edilen korona test merkezi! Şifre ve özel kartla girilebiliyor

Farklı illerde durumları şüpheli görülen kişilerde Kovid-19 virüsü bulunup bulunmadığının tespiti için alınan numuneler, Ankara, İstanbul ve Erzurum'daki laboratuvarlarda test edilebiliyor.

İşte merak edilen korona test merkezi!

ÖZEL ŞİFRE VE KARTLARLA GİRİLEBİLİYOR İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı özel şifre ve kartlarla girilebilen Halk Sağlığı Müdürlüğü Halk Sağlığı laboratuvarlarına alınan numuneler, titizlikle incelenip rapor ediliyor. Bu laboratuvarlarda, her tür suyun mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerinin yanı sıra klinik laboratuvar hizmetiyle kan, idrar numuneleri mikrobiyolojik, virolojik, toksikolojik ve biyokimyasal testleri ve analizleri yapılabiliyor.

Görevlilerin de koruyucu kıyafetlerle çalıştığı bu özel laboratuvarlardan Erzurum'dakinde şu ana kadar farklı illerdeki şüpheli vakalardan alınıp incelenen numunelerin tamamı negatif çıktı.

Yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren Dr. Hülya Aslan, kendilerine gönderilen örnekleri, biyogüvenlik kabini içinde açtıktan sonra işleme tabi tuttuklarını anlattı. Bir işlemin yaklaşık 4 saat sürdüğünü, incelemede Türkiye'de üretilen kitleri kullandıklarını ifade eden Aslan, "Dört saatlik çalışmada tüm koronaları çalışıyoruz. Eğer pozitifse bu sefer 'Vuhan var mı?' diye doğrulamaya geçiyoruz. Pozitif çıkması halinde pozitif diye rapor ediliyor. Erzurum, Ağrı, Doğubayazıt, Iğdır, Artvin, Bayburt ve Malatya'dan gelen 124 örneği inceledik. Bu örneklerin hepsi negatif çıktı" dedi.

KORONAVİRÜSTEN ŞÜPHELENİYORSAK NEREYE BAŞVURMALIYIZ? Aslan, koronavirüs şüphesi taşıyan kişilerin yapmaları gerekenleri de şöyle ifade etti: "Olası vaka konumuna giren hastanın, 14 gün süreyle kendisini izole etmesi gerekiyor. Şüphe halinde kendinizi izole edip, evden çıkmayın. Evde de gerekirse maske kullanın. Kendinize ait özel havlunuz olsun. Mümkünse tuvaletiniz, lavabolarınız kendinize özel olsun. Eğer herhangi bir şikayetiniz varsa, boğaz ağrısı, ateş, öksürük gibi sağlık kuruluşuna maskenizi takarak müracaat edin. Müracaat sonucunda uygun görülürse, numune alınıyor ve bize gönderiliyor. Ama 14 gün süre hastaların kendilerini izole etmesi, evden çıkmaması gerekiyor. Kendi sağlığı ve bizim sağlığımız için."

ÇANTADA SPREY KOLONYALAR OLMALI Hastalığının yayılmaması için vatandaşlara da görev düştüğünü bildiren Aslan, "Bize düşen vatandaş olarak korunmaya önem vermemiz, dikkat etmemiz. Bu amaçla da en önemli şey el hijyeni. Bol sabunlu suyla sık sık ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Yemeklerden önce ve sonra, tuvalete girmeden önce ve sonra el temizliği çok önemli. Özellikle okullarda çocuklarımıza bu eğitim verilmeli. Kendisine ait bir havlusu olmalı. El dezenfektanı kullanılabilir, 70-80 derecelik kolonyalar bu amaçla kullanılabilir. Çantalarımızda sprey kolonyalar dolaştırabiliriz. Mümkün olduğu kadar yüzeylerle teması azaltmamız gerekiyor. El sıkışmak, tokalaşmak, öpüşmeye de bir süreliğine ara vermemiz gerekiyor" diye konuştu.