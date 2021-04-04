İşte Paskalya Bayramı'nın önemi | Paskalya Bayramı ilk ne zaman kutlandı?

Hristiyanlık aleminin en özel günlerinden biri olan Paskalya Bayramı bu yıl 4 Nisan Pazar gününe denk düşüyor. Paskalya Bayramı'nın önemi merak edilirken, ilk olarak ne zaman kutlandığı da araştırma konusu haline geldi. Peki, Paskalya Bayramı'nın anlamı nedir ve tarihte ilk olarak ne zaman kutlandı? İşte, Paskalya Bayramı hakkında bilgiler...

PASKALYA BAYRAMININ ÖNEMİ NEDİR?

Paskalya, Hristiyanlar tarafından kutlanan en önemli dini bayramlardan biridir. Paskalya bayramında, Hz. İsa’nın çarmıha gerildikten üç gün sonra dirilişi kutlanır. Ancak, Paskalya Bayramının kutlanması konusunda belli bir gün yoktur. Paskalya her yılı Mart ayı sonundan Nisan ayının sonuna kadar olan dönemi kapsar. Kiliselerde pazar günleri kutlanan Paskalya gününün diğer isimleri ise kıyam yortusu, diriliş günüdür.

PASKALYA BAYRAMI İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Hz. İsa MS 29–33 yılları arasında çarmıha gerildi. Paskalya bayramına dair en eski kayıtlar ise ikinci yüzyıla aittir. Ancak, Hz. İsa'nın dirilişinin anılması muhtemelen daha eski tarihlere dayanır.