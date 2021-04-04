İşte Paskalya Bayramı'nın önemi | Paskalya Bayramı ilk ne zaman kutlandı?

Hristiyanlık aleminin en özel günlerinden biri olan Paskalya Bayramı bu yıl 4 Nisan Pazar gününe denk düşüyor. Paskalya Bayramı'nın önemi merak edilirken, ilk olarak ne zaman kutlandığı da araştırma konusu haline geldi. Peki, Paskalya Bayramı'nın anlamı nedir ve tarihte ilk olarak ne zaman kutlandı? İşte, Paskalya Bayramı hakkında bilgiler...
PASKALYA BAYRAMININ ÖNEMİ NEDİR?
Paskalya, Hristiyanlar tarafından kutlanan en önemli dini bayramlardan biridir. Paskalya bayramında, Hz. İsa’nın çarmıha gerildikten üç gün sonra dirilişi kutlanır. Ancak, Paskalya Bayramının kutlanması konusunda belli bir gün yoktur. Paskalya her yılı Mart ayı sonundan Nisan ayının sonuna kadar olan dönemi kapsar. Kiliselerde pazar günleri kutlanan Paskalya gününün diğer isimleri ise kıyam yortusu, diriliş günüdür.
PASKALYA BAYRAMI İLK NE ZAMAN KUTLANDI?
Hz. İsa MS 29–33 yılları arasında çarmıha gerildi. Paskalya bayramına dair en eski kayıtlar ise ikinci yüzyıla aittir. Ancak, Hz. İsa'nın dirilişinin anılması muhtemelen daha eski tarihlere dayanır.
Hz. İsa'nın dirildiği güne karar verme konusu, 8. yüzyıla kadar Doğu ve Batı kiliseleri arasında tartışma konusu oldu. Anadolu'daki Hristiyanlar İsa'nın çarmıha gerildiği günü, Yahudilerin Pesah (Hamursuz Bayramı) olarak kutladığı, baharın ilk dolunayından sonraki 14. gün (Yahudi Takvimi'ne göre 14 Nisan) olarak belirlendi.
Diriliş gününü ise haftanın hangi gününe geldiğine bakılmaksızın bundan üç gün sonrası, yani 17 Nisan olarak belirlendi. Ancak, Yahudi Takvimi'nde Nisan olan bu ay, günümüzde kullanılan Gregoryen Takvimi'ndeki Nisan ayı ile denk gelmektedir. Pasklaya Bayramı Mart ve Nisan aylarının bir kısmını kapsamaktadır.
Batı Kiliseleri'nde ise İsa'nın bir Pazar günü dirildiğine inanıldığı için, Yahudi 14 Nisan'ından sonraki ilk Pazar günü "Diriliş Günü" kabul edildi. Zamanla diğer kiliseler de bu geleneğe uydu ve kutlamalar Pazar günü yapılmaya başlandı. Günümüzde Quartodesiman (14ncü güncü) denen ve Diriliş gününü haftanın hangi gününe geldiğine bakmaksızın kutlayan kiliselerin sayısı oldukça azdır.