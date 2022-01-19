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İşte soğuk havalarda vücudu ısıtan tavsiyeler

19.01.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış mevsiminde havalar soğudukça vücudu sıcak tutacak yiyeceğe ihtiyaç da artıyor. Yılın en soğuk zamanlarında sıcak kalabilmenin daha çok ısınma sağlayan yiyecekleri tüketmekle mümkün olduğunu belirten uzmanlar, kuruyemişlerin, yulafın, sarımsak ve soğanın geleneksel ısınma gıdalarının klasik örnekleri olduğunu ifade ediyor. Uzmanlar; havuç, soğan ve sarımsak gibi sebzelerin yanı sıra kakule, zerdeçal ve tarçının da vücut ısısını yükselteceği için kullanılmasını tavsiye ediyor.

İşte soğuk havalarda vücudu ısıtan tavsiyeler

Yılın en soğuk zamanlarında sıcak kalmanın en kolay ve en sağlıklı yollarından birinin daha çok ısınma sağlayan yiyecekleri yemek olduğunu belirten Diyetisyen Özden Örkcü, “Eski Çin tıbbının ‘yang’ gıdaları olarak adlandırdığı ısınma gıdaları, genellikle kan dolaşımını artırarak veya dokularımızdan fazla suyu çıkararak çekirdek sıcaklığımızı yükseltmeye yardımcı olan bir veya daha fazla aktif bileşik içeren gıdalardır. Tohumlar, kuruyemişler, yulaf, sarımsak ve soğan geleneksel ısınma gıdalarının klasik örnekleridir.” dedi.

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SEBZENİN ISITICI GÜCÜ

Soğuk havalarda sağlıklı tatlı patates, kış kabağı ve havuç gibi koyu turuncu sebzelerin bağışıklık besleyici beta-karoten ve turuncu ışının sıcaklığını sağladığını ifade eden Örkcü, “Özellikle soğuk iklimlerde yetişen soğan, turp ve şalgam gibi topraklama kökleri, roka, hardal yeşilliği ve su teresi kışın ısınmamızı destekleyici diğer yiyeceklerdendir. Kuruyemişler, tohumlar ve tereyağları mükemmel ısınma ve yalıtım atıştırmalıkları olarak tüketilebilir.” diye konuştu.

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HANGİ BAHARATLAR VÜCUDU SICAK TUTUYOR?

Kakule: Kanıtlanmış bir balgam söktürücü olan cineol içerir. Cineolün akciğerler üzerinde uyarıcı bir etkiye sahip olduğu biliniyor. Sahip olduğu bu özelliği ile kakule vücut sıcaklığını yükseltebiliyor.

Tarçın: Seylan tarçın ağacının iç kabuğundan elde edilen tatlı ve aromatik bir baharat olan tarçın, Batı'daki en popüler ısınma desteği olarak kabul edilebilir.

Zerdeçal: Tarçın gibi zerdeçal da dokuları sıkılaştırmaya ve vücuttan fazla suyu emmeye yardımcı olan çok sayıda büzücü tane bakımından zengindir. Bu, genel vücut ısımızı yükselten bir kurutma etkisine neden olur.

Zencefil: Mide bulantısı ve mide rahatsızlıklarının tedavisi için en ünlü olmasına rağmen, popüler zencefil bitkisinin köksapı, gingeroller ve shogaoller adı verilen yoğun ısı üreten yağ konsantrasyonları nedeniyle önemli ısınma etkilerine sahiptir.

Arnavut Biberi: Gine baharatı olarak da adlandırılan acı biber, itüzümü ailesinin bir üyesidir ve genellikle toz halinde tüketilir. Kırmızıbiberden büyük ölçüde ısı ve ısınma etkilerinin nedeni, yüksek aktif bileşik olan kapsaisindir.

Diyetisyen Özden Örkcü, daha sıcak hissedilmesini sağladıkları için baharatlara ek olarak sarımsak, C vitamini içeriği yüksek olan hardal ve yaban turpunun da tüketilmesini tavsiye ediyor.

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