İşte uzun yıllar mutlu olan ünlü çiftlerin burçları!

Uzun yıllardan beri hayatımıza insanları alırken, mutlaka burçlarını öğrenecek almaya çalışıyoruz. Burçlara dair bildiğimiz klişelerden dolayı, bazen çok mutlu olacağımız kişilerden fark etmeden uzaklaşabiliyoruz. Peki ilişkilerde burç uyumu ne kadar önemli? Uzun yıllar hayatı paylaşan ve mutlu olan ünlü çiftlerin burçlarını sizler için derledik.. İşte uzun yıllar mutluluğun nedeni burçlar mı yoksa farklı etkenler mi? ARZUM ONAN VE MEHMET ASLANTUĞ'UN BURÇLARI Evliliklerinin 20 yılı bitirmesinin ardından hala mutlulukları devam eden çiftin burçlarını kontrol edelim. Arzum Onan 31 Ekim 1973 doğumlu akrep burcu, Mehmet Aslantuğ ise 25 Eylül 1961 doğumlu terazi burcu. Peki akrep burcu kadını ve terazi burcu erkeği uyumu nasıl? Ünlü astrologların yorumlarına göre bu iki burç birbirinin tamamiyle zıttı, hatta anlaşmaları çok zor. Fakat ünlü çift birbirleriyle çok iyi anlaşarak uzun yıllar evliliklerinin tadını çıkarıyor. Çiftin bir de 2000 doğumlu Can isminde oğulları var. BERGÜZAR KOREL VE HALİT ERGENÇ'İN BURÇLARI Uzun yıllardır evli olan ve iki çocukları olan ünlü oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in evlilikleri dolu dizgin devam ediyor. Bergüzar Korel 27 Ağustos 1982 doğumlu ve başak burcu, eşi Halit Ergen ise 30 Nisan 1970 doğumlu ve boğa burcu. Peki başak kadını ve boğa burcu erkeği uyumu nasıl? Ünlü astrologlara göre bu iki burç harika anlaşarak, birbirini tamalar ve aşklarını dolu dizgin yaşarlar.

MÜSLÜM GÜRSES VE MUHTEREM NUR'UN BURÇLARI 27 yıl birlikte olan ve hiç ayrılmayan çift son anlarında bile el ele diz dizeydi. Şu an hayatta olmayan Müslüm Gürses ve eşi Muhterem Nur'un birlikteliği aslında 27 yıl öncesine dayanıyor. Müslüm Gürses 5 Temmuz 1953 doğumlu ve yengeç burcu, Muhterem Nur ise 31 Aralık 1932 doğumlu oğlak burcu, peki yengeç erkeği ve oğlak kadını uyumu nasıl? Ünlü astrologlara göre birbirinin oldukça zıttı olan bu ikilinin birbirine alışması uzun zaman alır. Anlaşılması zor olan yengeç erkeği sürekli oğlak kadınından akıl isterken, oğlak kadını akıl vermekten bıkacaktır. Uuzn yıllardır birlikte olan Müslüm Gürses ve Muhterem Nur'u burçları çok fazla etkilememiş olmalı. EDA-METİN ÖZÜLKÜ'NÜN BURÇLARI 1988 yılından bu yana evli olan ve 30 yılı deviren ünlü çift gözlerden uzak mutlu bir hayat yaşıyor. Baran ve Volkan isminde iki oğlu olan çiftin mutluluğunun asıl nedeni burçları mı? Eda Özülkü 2 Haziran 1966 doğumlu ve İkizler burcu, Metin Özülkü ise 15 Temmuz 1962 yengeç burcu. Peki ikizler burcu kadını ile yengeç burncu erkeği uyumu nasıl? Ünlü astrologlara göre bu iki burç oldukça uyumsuz ve tam anlamıyla birbirinin zıttı. İkisi de oldukça kararsız olan bu iki burçun anlaşması neredeyse imkansız gözüyle bakılıyorken, Eda - Metin Özülkü çifti bu yıldızlara meydan okuyor.

PINAR ALTUĞ VE YAĞMUR ATACAN'IN BURÇLARI Aralarındaki yaş farkından dolayı uzun yıllar eleştirilere maruz kalan ünlü çift Pınar Altuğ ve Yağmur atacanın burçlarını inceleyelim. Kızları Su Atacan'la mutlu bir hayata devam eden çift, hala yaş farkından dolayı ülke gündeminden düşmüyor.

2 Eylül 1974 başak burcu, Yağmur Atacan 19 Mayıs 1983 doğumlu ve boğa burcu Peki başak kadını ve boğa burcu erkeği uyumu nasıl? Ünlü astrologlara göre bu iki burç harika anlaşarak, birbirini tamalar ve aşklarını dolu dizgin yaşarlar. AYLİN KONTANTE VE ALPER KUL'UN BURÇLARI 2012 yılında evlenen ve iki çocuk sahibi olan ünlü çiftin mutluluğu herkes tarafından biliniyor. Ekranların sevilen yüzleri, sosyal medya hesaplarından ev hallerini ve birlikteyken ne kadar çok eğlendiklerini sürekli paylaşıyor. Aylin Kontante 30 Haziran 1982 doğumlu ve yengeç burcu, Alper Kul 5 Aralık 1975 doğumlu ve yay burcu, peki yengeç burcu kadını ve yay burcu erkeği uyumu nasıl? Ünlü astrologlara göre, bu ikilinin ilişkisi oldukça zorlayıcı bir ilişki.. Yengeç burcu sürekli duygusal düşünen ve alttan alan taraf olurken yıpranacak, hovarda yay burcu ise yengeçe olanları anlamayacaktır bile.

SEDEF AVCI VE KIVANÇ KASABALI'NIN BUÇLARI 2005 yılından bu yana evli olan ünlü çiftin bir de Can isminde oğlullaru var. Uzun yıllardır evli olan ünlü çiftin mutluluğunun kaynağı burçları mı dersiniz? Sedef Avcı 22 Ocak 1982 doğumlu ve oğlak burcu, Kıvanç Kasabalı 24 Şubat 1975 doğumlu ve balık burcu, peki oğlak burcu kadını ve balık burcu erkeği uyumu nasıl? Ünlü astrologlara göre bu ikilinin anlaşması oldukça zor. Kırılgan ve romantik yapıya sahip balık erkeği ile oldukça dakik ve gerçekçi olan oğlan kadınının anlaşması oldukça zor. Zamanla oturabilen bir ilişki olursa belki karşılıklı anlaşmayla uzun yıllar devam eder. GÜLŞEN BUBİKOĞLU VE TÜRKER İNANOĞLU'NUN BURÇLARI Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu 1974'te evlendi ve bir daha hiç ayrılmadılar. Gözlerden uzak ve mutlu bir hayat süren çiftin kızları Zeynep İnanoğlu ise 1977 doğumlu. Gülşen Bubikoğlu 5 Aralık 1954 doğumlu ve yay burcu, Türker İnanoğlu 18 Mayıs 1936 doğumlu ve boğa burcu, peki yay burcu kadını ve boğa burcu erkeği uyumu nasıl? Ünlü astrologlara göre; ateş grubundan olan yay burcu ve toprak grubundaki boğa burcunun ilişkisi harika olacak ve oldukça mutlu, eğlenceli bir hayatları olacak.