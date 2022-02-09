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İşten atılan kadından çirkin intikam! Şirket yöneticilerinin fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşan kadına hapis istemi

09.02.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havva Gülşen'in işten çıkarılmasının ardından şirket yöneticilerinin fotoğraflarını ve iletişim bilgilerini eskort sitelerinde paylaştığı iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu. Gülşen'in "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken, Havva Gülşen'in müşteki B.K.'ye, "Instagram hesabın niye gizli, kimse görmesin diye mi ama benim için sorun yok. Her şekilde görebilirim ben'' dediği vurgulandı.

İşten atılan kadından çirkin intikam! Şirket yöneticilerinin fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşan kadına hapis istemi

İstanbul'da sağlık sektöründe çalışan Havva Gülşen'in (40) işten çıkarılmasının ardından şirket yöneticilerinin fotoğraflarını ve iletişim bilgilerini eskort sitelerinde paylaştığı iddiasına ilişkin geçen günlerde suç duyurusunda bulunuldu. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Havva Gülşen'in müşteki B.K.'nin cep telefon numarasını, şahsi ve ikametinin fotoğraflarını 5 Ekim 2021 tarihinde 'eskort' yazarak paylaştığı anlatıldı. Tanımadığı insanların müşteki B.K.'yi telefonla arayarak rahatsız etmesi üzerine B.K.'nin şikayetçi olduğu ve bunun üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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''INSTAGRAM HESABIN NİYE GİZLİ?''

B.K.'nin şikayet dilekçesinde şüpheli Havva Gülşen'in kendisine "Instagram hesabın niye gizli, kimse görmesin diye mi ama benim için sorun yok. Her şekilde görebilirim ben, ben sizi daha iyi araştırıyorum şeklinde mesajlar attığı da iddianamede vurgulandı. İddianamede müşteki B.K.'nin kişisel verilerini, telefon ve adres bilgilerini kullanarak sahte sosyal medya hesabı açan kişinin şüpheli Havva Gülşen olduğu değerlendirmesi yapıldı.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Havva Gülşen'in "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymakö suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Tutuksuz şüpheli Gülşen, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Kocaeli Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

(DHA)

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