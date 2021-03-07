İşten çıkarma yasağı bitecek mi? İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Mart ayında süresi dolacak olan İşçi çıkarma yasağının süresinin uzatılıp uzatılmayacağı arama motorları üzerinden vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Birçok işçi ve patronu yakından ilgilendiren "işçi çıkarma yasağı kararı uzatılacak mı?" sorusu gündemde en çok merak edilen başlıklar arasında yerini aldı. Peki, Mart ayında sonlanacak olan işçi çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? İşte, detaylar!

İşçi çıkarma yasağı kalktı mı?

Korona virüs nedeninde özellikle mekanların kapatılmasının ardından pek çok iş veren, çalışanları işten çıkarmaya başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, 17 Nisan tarihi ile işçi çıkarma kararı yürürlüğe girdi. Ardından, 17 Kasım ve 17 Ocak tarihlerinde alınan işçi çıkarma yasağının süresi uzatıldı.

17 Ocak'ta uzatılan karar ise 17 Mart tarihinde sona erecek. Kararın bir kez daha uzatılıp uzatılmayacağı konusunda ise henüz resmi bir açıklamaya yer verilmedi.

