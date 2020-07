İstenmeyen gebeliğin sorumlusu kedi çıktı

Bir Reddit kullanıcısının sitede anlattığı hikayeye göre eşiyle birlikte ilk çocuklarından sonra pandemi sona erene kadar başka bir hamilelik istemediklerine karar vermişti. Ancak görünen o ki, kedilerinin başka bir planı vardı.



(Fotoğraf: Playtonic1/Reddit)

Playtonic1 adlı kullanıcı Reddit’te paylaştığı hikayesinde, kedisini şu sözlerle tanıttı "Kedimizin şeytani bir zekası var. Gerçekten, o küçük şeytan bir yaşındaki çocuğumuzdan çok daha zeki. Her şeyin içine dahil olur, her yere girer. Hiçbir kapı, çekmece veya dolap onu durduramaz. İstediği bir şeyin nerede olduğunu her zaman bilir. Onu sahiplendiğimiz ilk haftalar çok kötüydü. Evde bir hayalet varmış gibiydi, çünkü uyandığım her sabah mutfaktaki tüm dolap kapılarını ardına kadar açık buluyordum".

Karısının mide bulantıları nedeniyle doğum kontrol hapını bıraktığını ve bu nedenle prezervatif kullanmaya başladıklarını anlatan adam yaşananları "İlk hatam kulak temizleme çubuklarını koyduğumuz ve içine girmeyi en çok sevdiği çekmeceye prezervatifleri koymaktı. Çekmeceyi açtığımda kulak çöpü kutusunu görmüş olmalı. Çünkü aynı çekmecede bir saat sonra çiğnenmiş plastik çubuklar, parçalanmış pamuklar ve prezervatif ambalajlarının saçıldığı korkunç bir manzaraya rastladım.