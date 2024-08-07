İstenmeyen tüylerden kurtulmak için 3 etkili çözüm yolu

Vücudun hemen her bölgesinde görülebilen tüylenmeler, özellikle yaz aylarında bizi daha çok rahatsız edebiliyor. Eğer siz de istenmeyen tüylerinizden şikayetçiyseniz bu 3 yöntemi deneyebilirsiniz.

İSTENMEYEN TÜYLERİ BİTİREN 3 YÖNTEM

1) Portakal kabuklarını rondodan geçirin. Kabuklar kremsi bir kıvam aldığında rondoyu kapatın. Bir yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin. Hazırladığınız karışım her ağda işlemi sonrası düzenli olarak uygulayın. Portakal kuru cilde uygulandığında yaklaşık bir saat cilt yüzeyine kalmalı. Bir saatin sonunda bölge ilk su ile temizlenmelidir.

2) Orta boy bir soğanı rendeleyerek suyunu çıkarın. Hazırladığınız soğan suyunu ağda işlemi sonrasında cildinize uygulayın. Yaklaşık olarak bir saat bu şekilde bekledikten sonra cildinizi yıkayarak soğan suyundan arındırın.

3) Ağda sonrası cilde masaj yoluyla uygulanan karınca yumurtası yağı tüyleri inceltir, tüy köklerini zayiflatır ve daha geç çıkmalarını sağlar.