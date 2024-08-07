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    4. İstenmeyen tüylerden kurtulmak için 3 etkili çözüm yolu

    İstenmeyen tüylerden kurtulmak için 3 etkili çözüm yolu

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    07.08.2024 10:28
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    İstenmeyen tüyler kadın erkek fark etmeksizin can sıkıcı olabiliyor. Bu tüylerden kurtulmak için epilasyon ağda gibi hem cep yakan hem de can yakan işlemler yerine doğal çözüm yollarına başvurabilirsiniz. Evde kolaylıkla deneyebileceğiniz bu 3 yöntem istenmeyen tüylerden kurtulmanıza yardımcı olabilir.

    İstenmeyen tüylerden kurtulmak için 3 etkili çözüm yolu

    Vücudun hemen her bölgesinde görülebilen tüylenmeler, özellikle yaz aylarında bizi daha çok rahatsız edebiliyor. Eğer siz de istenmeyen tüylerinizden şikayetçiyseniz bu 3 yöntemi deneyebilirsiniz.

    İSTENMEYEN TÜYLERİ BİTİREN 3 YÖNTEM

    portakall

    1) Portakal kabuklarını rondodan geçirin. Kabuklar kremsi bir kıvam aldığında rondoyu kapatın. Bir yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin. Hazırladığınız karışım her ağda işlemi sonrası düzenli olarak uygulayın. Portakal kuru cilde uygulandığında yaklaşık bir saat cilt yüzeyine kalmalı. Bir saatin sonunda bölge ilk su ile temizlenmelidir.

    soğan

    2) Orta boy bir soğanı rendeleyerek suyunu çıkarın. Hazırladığınız soğan suyunu ağda işlemi sonrasında cildinize uygulayın. Yaklaşık olarak bir saat bu şekilde bekledikten sonra cildinizi yıkayarak soğan suyundan arındırın.

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    3) Ağda sonrası cilde masaj yoluyla uygulanan karınca yumurtası yağı tüyleri inceltir, tüy köklerini zayiflatır ve daha geç çıkmalarını sağlar.

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    Express
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