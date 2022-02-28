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İstenmeyen tüylere doğal tariflerle "Elveda" diyebilirsiniz! İşte evinizde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz tüy dökücü tarifler...

28.02.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başta bacak, kol ve yüz bölgesi olmak üzere vücudun çeşitli yerlerinde istenmeyen tüyler olabiliyor. Bu istenmeyen tüyler ise sürekli müdahale ve bakım gerektirdiğinden can sıkıcı hale gelebiliyor. Çeşitli yöntemlerle tüyleri gizleseniz de kökten ve etkili bir çözüme ihtiyaç duyabilirsiniz. Peki, evdeki basit malzemelerle istenmeyen tüylerden kurtulma fikrini hiç düşündünüz mü?

İstenmeyen tüylere doğal tariflerle "Elveda" diyebilirsiniz! İşte evinizde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz tüy dökücü tarifler...

Lazer, epilasyon ve klasik ağda yöntemleri kimileri için oldukça yorucu ve acı verici oluyor. Üstelik bu uygulamalar düzgün yapılmadığında cildi tahriş ederek daha farklı cilt sorunlarına yol açıyor. Bütçenizi zorladığı halde istediğiniz sonuçları elde edemediğiniz yöntemler yerine evde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz tarifleri denemeye ne dersiniz? Size önerdiğimiz tariflerle istenmeyen tüylerinizin azaldığını, hatta yok olduğunu görünce çok şaşıracaksınız.

ZERDEÇAL KÜRÜ

Özellikle yüz bölgesinde ortaya çıkan tüyleri yok etmede zerdeçal kürü kullanılır. Kür, yüz bölgesindeki kıl köklerini inceleterek seyrelmelerini sağlar.

MALZEMELER

  • 1 tatlı kaşığı toz zerdeçal

  • 4 yemek kaşığı süt

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

UYGULANIŞI

  • Tüm malzemeleri bir kasede karıştırın.

  • Hazırladığınız karışımı yüzünüzdeki tüylü bölgelere sürün.

  • 10 dakika kadar bekletip yüzünüzü ılık su ile durulayın.

  • Zerdeçal kürünü haftada 1 kez uygulayarak etkisini görebilirsiniz.

CEVİZ KABUĞU KÜRÜ

Severek tüketilen ve faydaları saymakla bitmeyen cevizin kabuğunun tüy azaltıcı etkisi olduğunu biliyor musunuz? İşte çöpe atmak yerine tüy dökücü olarak kullanabileceğiniz ceviz kabuklarını içeren bir tarif...

MALZEMELER

  • 1 avuç dolusu ceviz kabuğu

  • 1 su bardağı su

  • Pamuk

UYGULANIŞI

  • 1 avuç dolusu ceviz kabuğunu yakarak külünü ayırın.

  • Ceviz külünü 1 bardak suyun içine atarak yaklaşık 12 saat bekletin.

  • Karışıma pamuk batırarak tüylü bölgeye yerleştirin ve 30 dakika bekleyin.

  • Karışım bitene kadar her gün düzenli bir şekilde bu kürü uygulayabilir, zamanla tüylerin azaldığını görebilirsiniz.

SOĞAN VE SARIMSAK KÜRÜ

Soğan, sarımsak ve kara merhemle istenmeyen tüylerinizi azaltabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 1 adet soğan

  • 1-2 diş sarımsak

  • Kara merhem

UYGULANIŞI

  • 1 adet soğanı ateşte güzelce közleyin.

  • Sarımsakları rendeleyip bir miktar kara merhemle karıştırın. Tüylü bölgeye ince bir tabaka halinde sürün.

  • Karışımı sürdüğünüz bölgenin üzerine közlediğiniz soğanı koyun.

  • Bu tarifi 1 hafta boyunca her gün uygulayın ve farkı görün!
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