İstenmeyen tüylere doğal tariflerle "Elveda" diyebilirsiniz! İşte evinizde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz tüy dökücü tarifler...

Lazer, epilasyon ve klasik ağda yöntemleri kimileri için oldukça yorucu ve acı verici oluyor. Üstelik bu uygulamalar düzgün yapılmadığında cildi tahriş ederek daha farklı cilt sorunlarına yol açıyor. Bütçenizi zorladığı halde istediğiniz sonuçları elde edemediğiniz yöntemler yerine evde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz tarifleri denemeye ne dersiniz? Size önerdiğimiz tariflerle istenmeyen tüylerinizin azaldığını, hatta yok olduğunu görünce çok şaşıracaksınız.
Özellikle yüz bölgesinde ortaya çıkan tüyleri yok etmede zerdeçal kürü kullanılır. Kür, yüz bölgesindeki kıl köklerini inceleterek seyrelmelerini sağlar.
MALZEMELER
1 tatlı kaşığı toz zerdeçal
4 yemek kaşığı süt
UYGULANIŞI
Tüm malzemeleri bir kasede karıştırın.
Hazırladığınız karışımı yüzünüzdeki tüylü bölgelere sürün.
10 dakika kadar bekletip yüzünüzü ılık su ile durulayın.
Severek tüketilen ve faydaları saymakla bitmeyen cevizin kabuğunun tüy azaltıcı etkisi olduğunu biliyor musunuz? İşte çöpe atmak yerine tüy dökücü olarak kullanabileceğiniz ceviz kabuklarını içeren bir tarif...
MALZEMELER
1 avuç dolusu ceviz kabuğu
1 su bardağı su
UYGULANIŞI
1 avuç dolusu ceviz kabuğunu yakarak külünü ayırın.
Ceviz külünü 1 bardak suyun içine atarak yaklaşık 12 saat bekletin.
Karışıma pamuk batırarak tüylü bölgeye yerleştirin ve 30 dakika bekleyin.
Soğan, sarımsak ve kara merhemle istenmeyen tüylerinizi azaltabilirsiniz.
MALZEMELER
1 adet soğan
1-2 diş sarımsak
UYGULANIŞI
1 adet soğanı ateşte güzelce közleyin.
Sarımsakları rendeleyip bir miktar kara merhemle karıştırın. Tüylü bölgeye ince bir tabaka halinde sürün.
Karışımı sürdüğünüz bölgenin üzerine közlediğiniz soğanı koyun.
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