İster evinizde ister iş yerinizde kullanabileceğiniz en iyi kablosuz güvenlik kameraları

Sevdiklerini ve değerli eşyalarını güvende tutmak isteyenlere kablosuz güvenlik kameraları tavsiye ediliyor. Bu ürünler kullanıcılarını kablo derdiyle uğraştırmıyor ve pratik şekilde kuruluyor. Kablosuz güvenlik kameralarının geniş açılı, renkli gece görüş özellikli, olumsuz hava şartlarına karşı korumalı ve mobil uygulama destekli birçok farklı modeli bulunuyor. Böylece ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda ideal kablosuz güvenlik kamerası kolayca belirleniyor. Hazırsanız her bütçeye uygun, en iyi kablosuz güvenlik kamerası modellerini birlikte mercek altına alalım!

1. Kolay kurulum avantajı: Xiaomi Mi Wireless 1080p Outdoor Güvenlik Kamerası

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Dış mekân için kolayca kurabileceği bir kablosuz güvenlik kamerası arayanlara önerilen Xiaomi Mi Wireless 1080p Outdoor Güvenlik Kamerası, uygun fiyata birbirinden işlevsel özellikler sunarak güvenliğin şansa bırakılmasını engelliyor. Üç kolay adımda kurulup mobil cihazlarla eşleşen model, 5700 mAh kapasitesindeki büyük piliyle 90 gün boyunca kamera kaydı yapıyor.

Xiaomi Mi Home uygulaması üzerinden kontrol edilen model, kamera kayıtlarının pratik şekilde takip edilmesini sağlıyor. Akıllı hareket algılama ve insan ayırt etme teknolojileri sayesinde tehlikeli durumları fark edip kullanıcılarına bildirim gönderiyor. 130 derecelik geniş açı ve 1080p görüntü kalitesiyle ev veya ofis etrafında olup bitenleri en net şekilde kaydediyor.

2. Renkli gece görüşü özelliği: TP-Link Tapo C320WS IP66 Sertifikalı 2K+ QHD Dış mekân Wi-Fi Güvenlik Kamerası

Dış mekân için en iyi kablosuz güvenlik kamerası çeşitleri arasında bir yıldız gibi parıldayan TP-Link Tapo C320WS IP66 Sertifikalı 2K+ QHD Dış mekân Wi-Fi Güvenlik Kamerası, yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesiyle detaylı video kaydı yapıyor. "Kablosuz güvenlik kamerası nasıl çalışır?" diye merak ediyorsanız ürünün detaylarına geçebiliriz.

İster kablolu ister kablosuz kullanılabilen model, tam renkli gece görüşü özelliği sayesinde karanlıkta bile renkli çekimler yapabiliyor. 256 GB geniş depolama alanı sayesinde birçok video kaydını hafızasında tutuyor. Çizgi ihlali ve alana izinsiz giriş algılama özellikleri sayesinde yabancı hareketleri kolayca fark edip bilgilendirme yapıyor. Ayrıca iki yönlü ses özelliğiyle takdir topluyor.

3. Yapay zekâ teknolojisi: Anker Eufy Security Eufycam 2C Kablosuz Akıllı Güvenlik ve Kamera Sistemi

Hangi kablosuz güvenlik kamerasını satın alacağına bir türlü karar veremeyenler için harika bir seçenek olan Anker Eufy Security Eufycam 2C Kablosuz Akıllı Güvenlik ve Kamera Sistemi, yapay zekâ teknolojisi sayesinde çok daha parlak ve net çekimler yapıyor.

Kamera kayıtlarının her zaman net olmasını isteyenlerin göz atması gereken model, yerleşik spot ışıkları sayesinde geceyi âdeta gündüze çevirerek çekim yapmaya devam ediyor. En düşük ışıkta bile çekim kalitesini koruyarak insanların ve nesnelerin kolayca ayırt edilmesine yardımcı oluyor. İki yönlü ses özelliği sayesinde kamera üzerinden sesli iletişim kurulmasına da imkân tanıyor.

4. Güvenlik kamerası seti isteyenlere: Yale SV-4C-4ABFX-2 Smart Home CCTV Eco Set XL 4'lü Beyaz HD 1080p Kamera

İş yeri veya evi için güvenlik kamerası seti satın almak isteyenlerin Yale SV-4C-4ABFX-2 Smart Home CCTV Eco Set XL 4'lü Beyaz HD 1080p Kamera modelini kaçırmaması gerekiyor. Kablosuz güvenlik kamerası setinde dört adet kamera yer aldığı için hem iç hem dış mekânlar aynı kamera sistemi üzerinden takip edilebiliyor. 20 metre gece görüş mesafesi sayesinde uzaktaki hareketlerin bile kayıt altında tutulmasına yardımcı oluyor.

Korumalı yapısı ile yağmur gibi olumsuz hava şartlarından etkilenmeden kayıt yapıyor. Wireless desteği sayesinde internet üzerinden kamera kayıtları kolaylıkla takip ediliyor. Akıllı hareket algılama teknolojisiyle tehlikeli durumlarda hızlıca mobil uygulama üzerinden bildirim gönderiyor.

5. Dayanıklı ve kullanışlı: Coverzone CV815 Wi-fi 1080P Dijital İç ve Dış mekân Gece Görüş Destekli Akıllı Güvenlik Kamera

Hem iç hem dış mekân için ideal bir kablosu güvenlik kamerası seçeneği olan Coverzone CV815 Wi-fi 1080P Dijital İç ve Dış mekân Gece Görüş Destekli Akıllı Güvenlik Kamera, Full HD görüntü kalitesinde video kaydı yapıyor. 360 derecelik geniş açıyla panoramik çekim yaparak her noktayı kayda alıyor. Yatay ve dikey dönüş özelliği sayesinde etkin denetim sağlıyor.

16 kızılötesi LED ve 12 beyaz LED ışığı sayesinde karanlıkta da kamera kaydına devam ediyor. İki yönlü interkom özelliğiyle karşılıklı iletişim imkânı sunan model, üstün malzeme kalitesi sayesinde olumsuz hava şartlarına direnç göstererek performansından ödün vermiyor.

6. Bütçe dostu bir model: CATA CT-4050 360 Derece Dönebilen Gece Görüşlü Full HD 1080p Akıllı IP Güvenlik Kamerası

Kablosuz güvenlik kamerası fiyatlarını çok pahalı bulan ve bütçe dostu bir model arayanlara tavsiye edilen CATA CT-4050 360 Derece Dönebilen Gece Görüşlü Full HD 1080p Akıllı IP Güvenlik Kamerası, uygun fiyata birçok işlevsel özellik sunuyor.

360 derecelik geniş görüntüleme açısı ve 1080p video kalitesi sayesinde net ve canlı kayıtlar tutan model, gece görüş özelliği ile 7/24 güvenlik sağlıyor. Üstün malzeme kalitesi sayesinde uzun süreli kullanım imkânı vadeden model, duvara monte edilerek de kullanılabildiği için her alanda kendine yer buluyor.

7. Aradığınız tüm özellikleri bulabileceğiniz bir model: SONOFF GK-200MP2-B Wİ-Fİ Kablosuz IP Güvenlik Kamerası

En iyi iç mekân kablosuz güvenlik kamerası modelleri arasında öne çıkan SONOFF GK-200MP2-B Wİ-Fİ Kablosuz IP Güvenlik Kamerası, mobil uygulama desteği sayesinde her an kamera kontrolü yapılmasını sağlıyor. Full HD görüntü kalitesiyle canlı çekimler yapan model, gece görüş özelliği sayesinde karanlıkta da kamera kaydına kesintisiz devam ediyor.

Hareket algılama özelliğiyle ev veya ofislerde olağan dışı hareketleri kolayca ayırt edip mobil uygulama üzerinden bilgilendirme yapıyor. İki yönlü iletişim özelliği sayesinde kamera üzerinden karşılıklı konuşma yapılmasını sağlıyor.

8. Modern tasarım: Netatmo NOC01-EU Akıllı Siyah Dış Mekân Güvenlik Kamerası

Dış mekân kablosuz güvenlik kamerası tavsiyesi isteyenlerin mutlaka göz atması gereken Netatmo NOC01-EU Akıllı Siyah Dış Mekân Güvenlik Kamerası, modern tasarımı ve başarılı nitelikleriyle kullanıcılarından tam not alıyor.

Wi-Fi özelliği sayesinde bahçe veya garaja yabancı kişiler girdiğinde durumu fark edip hızlıca kullanıcılarına bildirim gönderiyor. Böylece evde olunmadığında bile olumsuz durumlardan eş zamanlı haberdar olunuyor. Micro SD kart sayesinde kamera kayıtlarını düzenli olarak kaydedip muhafaza ediyor. İster kablolu ister kablosuz kullanılabilen model, dış mekân lambası gibi göründüğü için kameranın gizlenmesini sağlıyor.

9. Üstün görüntü kalitesi: Xiaomi Mi Home 360 Derece 1080p Güvenlik Kamerası

"En iyi çekim yapan kablosuz güvenlik kamerası hangisi?" diye sorulduğunda en çok adı geçen model olan Xiaomi Mi Home 360 Derece 1080p Güvenlik Kamerası, yapay zekâ teknolojisi sayesinde güvenliği asla elden bırakmıyor. Çekim yaptığı alanda insan hareketlerini kolayca fark edip mobil uygulama üzerinden bilgilendirme yapıyor.

Gece görüşü özelliği sayesinde düşük ışıkta veya karanlıkta kaliteli çekimler yapmaya devam ediyor. 360 derecelik geniş çekim açısı ve dönebilme özelliğiyle ev veya ofislerin her köşesini denetim altında tutuyor. Ufak boyutu sayesinde her ortamda kullanılabiliyor.

10. Esnek görüş açısı: TP-Link Tapo C210 Ev Güvenliği İçin 360 Derece 2K Ultra HD Wi-Fi Kamera

Geniş alan için en iyi kablosuz güvenlik kamerası olan TP-Link Tapo C210 Ev Güvenliği İçin 360 Derece 2K Ultra HD Wi-Fi Kamera, üst seviye özellikleri sayesinde iç mekânların her an güvende kalmasını sağlıyor. Wi-Fi desteği ile mobil cihazlar üzerinden kolayca kontrol edilebiliyor.

Kamera kaydı sırasında ani hareket algılandığında mobil cihazlara bildirim göndererek durumdan kullanıcılarını haberdar ediyor. 256 GB'a kadar depolama imkânı sunan model, iki yönlü ses özelliği sayesinde kamera üzerinden iletişim kurulmasını sağlıyor. Gelişmiş gece görüşü özelliğiyle karanlıkta da kaliteli çekimler yapıyor.

11. Gizliliğe ekstra önem verenlere: Coverzone Wifi V9 360 Derece Ampül Kamera Panoramik Çok Amaçlı Fonksiyonel Güvenlik Kamerası

Evinde veya ofisinde gizli kablosuz güvenlik kamerası kullanmak isteyenlerin merakını cezbeden Coverzone Wifi V9 360 Derece Ampül Kamera Panoramik Çok Amaçlı Fonksiyonel Güvenlik Kamerası, ampul şeklindeki tasarımı sayesinde yabancılar tarafından fark edilmiyor.

Kablosuz güvenlik kamerası kurulumunu merak edenlerin akıllarındaki soru işaretlerini hemen giderelim. Ampul şeklindeki model avizeye takıldığı anda kullanıma hazır hâle geliyor. 360 derece panoramik çekim yapabildiği için her noktayı rahatça görüyor ve arzu edildiğinde zoom yapabiliyor. Hafıza kartı girişi sayesinde kaydettiği görüntüleri kolaylıkla yedekliyor.

12. Tam bir fiyat performans ürünü: Brion Vega BV6000 Güvenlik Kamerası

Uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine toplayan Brion Vega BV6000 Güvenlik Kamerası, kullanıcı dostu özellikleriyle ev ve iş yerlerinin güvende kalmasını sağlıyor. Wi-Fi desteği sayesinde telefon, tablet ve bilgisayar gibi akıllı cihazlardan kamera kayıtları kolayca takip ediliyor. Mikrofon özelliğiyle evde olunmadığı zamanlarda bile kamera üzerinden sesli iletişim imkânı yaratıyor.

HD görüntü kalitesiyle tüm detayların fark edilmesini sağlıyor. Ürünün kamera açısı uzaktan kolaylıkla değiştirilebiliyor. Böylece evcil hayvanlar ve çocuklar kolaylıkla görülüyor. Otomatik gece görüşü özelliği sayesinde ışıklar söndüğünde bile kamera kaydı devam ediyor.

13. Tercihlerinize uyum sağlar: Anker Eufy Security T8410 360 Derece Dönebilen Kızılötesi Gece Görüşlü IP Kamera

En kaliteli kablosuz güvenlik kamerası modellerinden biri olan Anker Eufy Security T8410 360 Derece Dönebilen Kızılötesi Gece Görüşlü IP Kamera kompakt tasarımıyla her ortamda kendine yer buluyor. Hareket izleme teknolojisi sayesinde insan ve hayvan hareketlerini kolayca fark edip tercihinize göre mobil uygulama üzerinden bildirim gönderebiliyor.

Ürün yüksek sesli gürültü algılandığında da kullanıcıları uyarabiliyor. Bu sayede tehlikeli durumlarda kolayca bilgi sahibi olunuyor. Bulut desteği ile kamera kayıtlarının dijital ortamda yedeklenmesi sağlıyor. Bu kayıtlar arzu edildiğinde Micro SD kartta da yedeklenebiliyor. Modelin iki yönlü iletişim özelliğine sahip olması da cabası!

14. Ayrıntıları gözden kaçırmayın: Ezviz C6N Wi-Fi IP Güvenlik Kamerası

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En iyi kablosuz güvenlik kamerası listelerinde kendine yer bulan Ezviz C6N Wi-Fi IP Güvenlik Kamerası, 256 GB'a kadar hafıza kartı desteği sunarak kamera kayıtlarının depolanmasını için geniş alan sağlıyor. Modelin en sevilen yanı uyku modu özelliği sayesinde mahremiyet gereken zamanlarda kamera kaydının kolaylıkla durdurulabilmesi.

Akıllı IR teknolojisi ile gece görüş modunda LED yoğunluğunu otomatik ayarlayarak kaliteli video kaydı yapıyor. Bu sayede gece herhangi bir hareket olduğunda net şekilde görülebiliyor. Modelin 360 derecelik geniş görüş açısına sahip olması da önemli bir ayrıntı.

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