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İstifa iddiası gündem yarattı! Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 08:04 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber bültenini sunan Fatih Portakal'ın istifa ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Fatih Portakal'ın neden istifa ettiği merak konsu olurken, 'Portakal'ın yerine kim geçecek?' sorusunun yanıtıyla ilgili ortaya atılan isimler dikkat çekti.

İstifa iddiası gündem yarattı! Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

FOX TV'nin ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın istifasını verdiği iddia edildi. Haber Koordinatörü Doğan Şentürk'ün tüm ikna çabalarına rağmen kararından dönmeyen Portakal eşi Armağan Portakal ile Seferihisar'da tarım yapacağı belirtildi.

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık da istifa kararının kesin olduğunu söyledi ve bu karar ile ilgili dikkat çeken detaylar aktardı.

FATİH PORTAKAL NEDEN İSTİFA ETTİ?

"Fatih Portakal kesinlikle FOX TV'den istifa etti" ifadelerini kullananan Özışık, Portakal'ın bundan sonra gazetecilik yapmayarak Seferihisar'da tarım yapacağını iddia etti.

İşte Özışık'ın açıklamaları:

Fatih Portakal'ın istifa ettiği iddialarının ardından gündeme gelen bir başka konu da Portakal'ın yerine kimin geçeceği oldu.

PORTAKAL'IN YERİNE İSMAİL KÜÇÜKKAYA MI?

"Akla gelen ilk isim Çalar Saat'ı zirveye taşıyan İsmail Küçükkaya" diyen Özışık, Küçükkaya'nın ise ana haberi sunmak istemediğini söyledi.

SELÇUK TEPELİ İDDİASI

Selçuk Tepeli iddialarını da değerlendiren Özışık, bu ismin gelmesinin çok olağan görünmediğini belirtti.

DENİZ ZEYREK VE CÜNEYT ÖZDEMİR İSİMLERİ ÖNE ÇIKTI

Deniz Zeyrek ve Cüneyt Özdemir isimlerinin de konuşulduğunu iddia eden Özışık "Deniz Zeyrek uygun, Cüneyt Özdemir düşünsenize Fatih Portakal'ın yerine gelecek ve yorumlar yapacak. Olur mu bilmem? Doğan'ın aklından Cüneyt geçer mi? Geçer. Cüneyt böyle bir şeye girişmez." ifadelerini kullandı.

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