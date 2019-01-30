İstihbarat değerlendirme ve koordinasyon toplantısı başladı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığının 3 gün sürecek 2018 Değerlendirme ve koordinasyon toplantısı başladı.
2018 yılının istihbarat değerlendirmesi ve 2019 yılının koordinasyonunun ele alınacağı toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet ve Jandarma İstihbarat Şube Başkanları ve ilgili müdürler toplantıya katıldı. Toplantı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı bir şekilde devam etti.
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