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İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

DÜNYA HABERLERİ  | 17.03.2019 13:20 | Son Güncelleme

Belçika İstihbarat Servisinin 2018'e ait kamuya açık bilgileri, Batı Avrupa'da "beyaz yakalı aşırı sağın" yükselişe geçtiğini ve "aşırı sağın silahlanma eğiliminde" olduğunu ortaya koydu.

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

Belçika İstihbarat Servisi (VSSE), Batı Avrupa'da aşırı sağın şekil değiştirmeye başladığını ve bazı aşırı sağcı grup liderlerinin "militanlarına atış eğitimi almaları, yasal ya da yasa dışı yollardan silah edinmeleri çağrısında bulunduğunu" belirtti.

VSSE'nin kamuya açtığı bilgilere göre, Batı Avrupa'nın diğer ülkelerinde olduğu gibi Belçika'da da aşırı sağ mevcut. Bununla birlikte, aşırı sağın doğasında köklü değişiklikler gözleniyor.

Aşırı sağla bağlantılı kişiler, gruplar ve ideolojileri gözlemleyen VSSE, söz konusu grupların Nazizm'e hayranlıklarını gizlemediklerini, şiddet kültürünü benimsediklerine işaret ediyor. İstihbarat değerlendirmesinde, özellikle 2015 ve 2016 yıllarındaki göçmen krizinden bu yana, aşırı sağ çevrelerinde İslam ve göçmen karşıtlığının ana konular haline geldiği belirtilerek, Finlandiya merkezli "Odin'in Askerleri" gibi sivil gruplar, yeni aşırı sağcı topluluklara tipik örnek olarak gösterildi.

BEYAZ YAKALI AŞIRI SAĞ

Radikal sağın form değiştirmeye başladığını belirten VSSE, bu yeni şekli ise "beyaz yakalı aşırı sağ" olarak nitelendirdi.

Özellikle eğitimli gençler arasında rağbet gören "beyaz yakalı aşırı sağa" örnek olarak, Fransa'daki "Kimlikçi Nesil (Generation Identitaire)" ve Almanya'daki "Alman Kimlikçi Hareketi (Identitare Bewegung Deutschland)" gibi gruplar sıralandı.

VSSE, bu grupların medya aracılığıyla söylemlerine dikkati çekmeye çalıştığına işaret ederek, yeni aşırı sağcıların ayrıca "Avrupa'nın Hristiyan kimliğinin" savunuculuğuna soyunduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Belçika aşırı sağ bireysel silahlanma

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