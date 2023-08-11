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  4. İstiklal Caddesi'nde dolar saçan maskeli grup hakkında yeni gelişme! Villalarına operasyon düzenlenmişti

İstiklal Caddesi'nde dolar saçan maskeli grup hakkında yeni gelişme! Villalarına operasyon düzenlenmişti

11.08.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un göbeği Taksim'de yer alan İstiklal Caddesi'nde bir grup kişi yüzlerinde maskelerle kalabalık içinde yerlere dolarlar fırlatmış, o anları kaydedip sosyal medyada paylaşmışlardı. Gözaltına alınan 12 zanlı hakkında yeni gelişme yaşandı.

İstiklal Caddesi'nde dolar saçan maskeli grup hakkında yeni gelişme! Villalarına operasyon düzenlenmişti

Sosyal medya platformlarında bazı kişiler tarafından Taksim'de kalabalık arasında dolar fırlatıldığı anlara ait görüntülerin yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Soruşturma savcılığı, 12 şüpheliden 7'sini ifadelerinin ardından serbest bırakırken 5 şüpheli "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorguları yapılan 5 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında bazı kişiler tarafından Taksim bölgesinde kalabalık arasında dolar fırlatıldığı anlara ait görüntülerin yayılması üzerine harekete geçti.

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"MUHTAÇLARA DAĞITIYORUZ"

Yapılan çalışmada, olayı gerçekleştirenlerin sosyal medya platformunda paylaşımlar yapan bir grup olduğu ve "internet üzerinden kazandığımız paraları muhtaçlara dağıtıyoruz." notuyla söz konusu görüntüleri paylaştıkları tespit etti.

Bu kişilerin kimliklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 13 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada üzerinde "geçersiz" ibaresi olan çok sayıda dolar, maske ve çeşitli kıyafetler ele geçirildi.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken diğer 12 kişi ise adliyeye gönderildi.

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(AA)

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