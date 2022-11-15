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İstiklal Caddesi'nde en acı an! Eşini ve kızını kaybettiği noktaya geldi, gözyaşlarını tutamadı

15.11.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında eski eşini ve kızını kaybeden oyuncu Nurettin Uçar, patlamanın gerçekleştiği noktaya gelerek karanfil bıraktı. Uçar, çiçeklerin bırakıldığı noktada gözyaşlarına hakim olamadı. Basın mensuplarına konuşan Nurettin Uçar, daha sonra alana gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtuluş'la da bir araya geldi.

İstiklal Caddesi'nde en acı an! Eşini ve kızını kaybettiği noktaya geldi, gözyaşlarını tutamadı

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında eski eşi Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar'ı kaybeden oyuncu Nurettin Uçar, patlamanın gerçekleştiği noktaya gelerek kızı ve eski eşinin fotoğrafını koyup karanfil bıraktı. Uçar, çiçeklerin bırakıldığı noktada gözyaşlarına hakim olamadı.

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'BİZ ÇIKIP KONUŞABİLİYORUZ'

Basın mensuplarına konuşan Nurettin Uçar, "Pazar günü burada altı tane cana kıyıldı, iki tanesi benim canımdı. Bugün biz burada TBMM'de PKK terör örgütüdür diyemeyen insanlardan daha güçlüyüz, hem millet olarak hem halk olarak. Biz çıkıp konuşabiliyoruz, biz halkın arasında yürüyebiliyoruz, mikrofon uzatıldığında konuşabiliyoruz. Onlar her zaman korkaklar, korkak olarak konuşuyorlar" dedi.

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HDP'Yİ ELEŞTİRDİ

HDP'yi eleştiren Uçar, "Kürt milletinin temsilciye ihtiyacı yok ki. Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür. Lazıyla, Çerkeziyle bir bütündür. Halkların kardeşliği diyorlar. HDP bana göre asla siyasi bir kuruluş değildir, yabancı güçlerin Türkiye'deki misyonudur. " şeklinde konuştu.

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Uçar, daha sonra alana gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtuluş'la da bir araya geldi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
patlama İstiklal Caddesi terör saldırısı

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