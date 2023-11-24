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  4. İstiklal Caddesi'nde film gibi kedi kurtarma operasyonu! Onlarca meraklı kişi o anları böyle izledi

İstiklal Caddesi'nde film gibi kedi kurtarma operasyonu! Onlarca meraklı kişi o anları böyle izledi

24.11.2023 10:27 | Son Güncelleme:
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İstiklal Caddesi'nde bir binanın 4. katındaki camda mahsur kalan kedi için hem itfaiye ekipleri hem de vatandaşlar seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin yakalamaya çalıştığı kedi korkudan aşağıya atladı. Bu sırada kediyi havada tutmaya çalışan yabancı uyruklu kişi, tırmalanınca yaralandı. Kalabalık içindeki kişinin mısır yerken, kurtarma çalışmalarını izlemesi ise gülümsetti.

İstiklal Caddesi'nde yer alan metruk haldeki bir binanın 4. katında mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar meraklı gözlerle kediyi seyrederken durumu itfaiye ekiplerine ihbar etti. Aşağıya inemeyen ve korku halinde panik yapan kediyi kurtarmak için olay yerine gelen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle kedinin bulunduğu kata çıktı. Bir file yardımıyla kediyi kurtarmak isteyen itfaiye ekipleri korkmuş haldeki kedinin bir türlü sakinleşmemesi sonucu zor anlar yaşadı. İtfaiye ekiplerinin filesinden kaçmaya çalışan kedi, önce karşı duvara atladı daha sonra aynı yere geldi. İyice panik yapan kedi kaçacak başka bir yer bulamayınca 4. kattan aşağıya bıraktı. O esnada caddede toplanan vatandaşlar, olanları film izler gibi izlerken, yabancı uyruklu bir adam ise aşağı düşen kediyi havada yakalamayı başardı. Ancak korku halindeki kedi adamın elini tırmalayarak hızla gözden kayboldu. Kedinin kurtarmaya çalışan yabancı uyruklu adama çevredekiler krem sürerek yardımcı oldu. Kedinin düşme anı ve caddede toplanan vatandaşların olaya tepkileri kameraya yansıdı. Öte yandan bir vatandaşın mısır yerken, çalışmaları izlemesi ise gülümsetti.

(İHA)

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