HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstiklal Caddesi'nde kişi sayısı sınırı getirildi! Yarın başlıyor

İstiklal Caddesi'nde kişi sayısı sınırı getirildi! Yarın başlıyor

02.12.2020 13:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İstiklal Caddesi'nde kişi sayısı sınırı getirildi! Yarın başlıyor

Son dakika haberine göre, İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında yarından itibaren İstiklal Caddesi'nde önemli bir tedbir hayata geçirilecek. Alınan karara göre artık sadece 7 bin kişinin İstiklal Caddesi'ne giriş yapabileceği aktarıldı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de koronavirüsle tedbirleriyle ilgili yeni kararlar alınmaya devam ederken CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk, yarından itibaren İstiklal Caddesi'nde önemli bir tedbirin hayata geçirileceğini söyledi Öztürk, artık sadece 7 bin kişinin İstiklal Caddesi'ne giriş yapabileceğini aktardı.

CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk şu bilgileri paylaştı:

SADECE 7 BİN KİŞİ BULUNABİLECEK

"İstiklal Caddesi’nde yarından itibaren önlemler alınmaya başlanıyor. Edindiğim bilgiye göre yarından itibaren İstiklal Caddesi’ne 3 metre kareye 1 kişi düşecek. İstiklal Caddesi’nin girişinden tünel sonuna kadar, bu caddenin sonuna kadar toplamda 7 bin kişi olacak.

DRONE'LARLA KONTROL EDİLECEK

Drone’larla sık sık görüntü alınacak. Göz kararıyla bakılacak ve metrekare yöntemiyle… Drone’larla görüntü alınıp 3 metrekareye 1 kişinin düşmesi sağlanacak.

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilirToplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir

GİRİŞLER KAPANABİLİR

Önüne geçilemezse girişler kapatılacak. İstiklal Caddesi girişine bariyerler konulmuş. Şöyle bir planlamaya gidildi, yarın hayata geçmesi planlanıyor. İstiklal Caddesi’ne gelenler sağdan giriş yapacak, herkes bu yönden giriş yapacak. Çıkış yapacaklar ise diğer taraftan yapacak. Giriş ve çıkışlar iki farklı yönden yapılacak, tramvay yolu ise boş bırakılacak.

Beyoğlu Belediyesi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu bu yönde karar aldı. Polis ve zabıta ekiplerinin uyarıları da devam edecek."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam' 30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam'
Çat kapı geliyorlar: Camdan bakıp gören şaşırıp kalıyorÇat kapı geliyorlar: Camdan bakıp gören şaşırıp kalıyor
80 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!80 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Piramitlerde çektiği fotoğraf yüzünden gözaltına alındı

Piramitlerde çektiği fotoğraf yüzünden gözaltına alındı

İngiltere Covid-19 aşısına onay veren ilk Batılı ülke oldu

İngiltere Covid-19 aşısına onay veren ilk Batılı ülke oldu

Trans olduğunu açıkladı! İşte yeni ismi

Trans olduğunu açıkladı! İşte yeni ismi

Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya katıldı! Hikayesiyle şaşırtacak

Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya katıldı! Hikayesiyle şaşırtacak

Flaş açıklama: Yılbaşında 4 gün kısıtlama olabilir

Flaş açıklama: Yılbaşında 4 gün kısıtlama olabilir

Türkiye'de korona kabusu! Günlük ölü sayısı 190'la zirvede

Türkiye'de korona kabusu! Günlük ölü sayısı 190'la zirvede

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Diğer Haberler

Katar'a şampiyon yarış atlarının spermleri mi satıldı? Gündem yaratan iddia

Katar'a şampiyon yarış atlarının spermleri mi satıldı?

AYM'den Ahmet Altan kararı

AYM'den Ahmet Altan kararı

Bilim Kurulu, 'aşı' gündemiyle bugün toplanıyor

Ankara'da kritik toplantı! Bilim Kurulu toplanıyor

Onlar koronavirüs dedektifleri: Çat kapı dolaşıp karantina kaçaklarını aradılar

Çat kapı geliyorlar: Camdan bakıp gören şaşırıp kalıyor

Nazilli'de koronavirüsten ölenler mezarlıkta ayrı bölüme defnediliyor

Mezarlıktan acı fotoğraf: Ayrı gömülüyorlar

Arkadaş mağduru adamın büyük mutluluğu: İnsan bir kere böyle hata yapar, bir daha yaparsa eşektir

Arkadaş mağduru adamın büyük mutluluğu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.