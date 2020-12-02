İstiklal Caddesi'nde kişi sayısı sınırı getirildi! Yarın başlıyor

İstanbul, Ankara ve İzmir'de koronavirüsle tedbirleriyle ilgili yeni kararlar alınmaya devam ederken CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk, yarından itibaren İstiklal Caddesi'nde önemli bir tedbirin hayata geçirileceğini söyledi Öztürk, artık sadece 7 bin kişinin İstiklal Caddesi'ne giriş yapabileceğini aktardı.

CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk şu bilgileri paylaştı:

SADECE 7 BİN KİŞİ BULUNABİLECEK

"İstiklal Caddesi’nde yarından itibaren önlemler alınmaya başlanıyor. Edindiğim bilgiye göre yarından itibaren İstiklal Caddesi’ne 3 metre kareye 1 kişi düşecek. İstiklal Caddesi’nin girişinden tünel sonuna kadar, bu caddenin sonuna kadar toplamda 7 bin kişi olacak.

DRONE'LARLA KONTROL EDİLECEK

Drone’larla sık sık görüntü alınacak. Göz kararıyla bakılacak ve metrekare yöntemiyle… Drone’larla görüntü alınıp 3 metrekareye 1 kişinin düşmesi sağlanacak.

GİRİŞLER KAPANABİLİR

Önüne geçilemezse girişler kapatılacak. İstiklal Caddesi girişine bariyerler konulmuş. Şöyle bir planlamaya gidildi, yarın hayata geçmesi planlanıyor. İstiklal Caddesi’ne gelenler sağdan giriş yapacak, herkes bu yönden giriş yapacak. Çıkış yapacaklar ise diğer taraftan yapacak. Giriş ve çıkışlar iki farklı yönden yapılacak, tramvay yolu ise boş bırakılacak.

Beyoğlu Belediyesi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu bu yönde karar aldı. Polis ve zabıta ekiplerinin uyarıları da devam edecek."



