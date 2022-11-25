İstiklal Caddesi'nde sokak müziği yapmak yasak mı? İstiklal'de sokak müziği yapmak neden yasaklandı? Valilikten son dakika açıklaması

İstiklal Caddesi'nde sokak müziği yapmak yasaklandı. 13 Kasım Pazar günü sivilleri hedef alan terör saldırısında 6 kişi yaşamını yitirirken 81 kişi de yaralanmıştı. İstiklal Caddesi'nde alınan yeni önlemler, bugün İstanbul Valiliği tarafından yayımlandı. İşte İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama....

İSTİKLAL CADDESİ'NDE SOKAK MÜZİĞİ YAPMAK YASAK MI?

İstiklal Caddesi'nde sokak müziği yapmak yasaklandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından terör saldırısı sonrasında İstiklal Caddesi'nde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin bir "Genel Emir" yayınladı.

Bu kapsamda İstiklal Caddesi'nde alınan yeni önlemler şu şekilde:

Herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela vb. konulmasına,

Stant kurulmasına,

Sergi açılmasına,

Seyyar satış yapılması ve satış tezgâhı konulmasına,

Sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine,

Toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına,

Hanutçuluk faaliyetlerine izin verilmeyecek

