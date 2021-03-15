HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle belirli sürelerle kapatıldı

İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle belirli sürelerle kapatıldı

15.03.2021 16:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle belirli sürelerle kapatıldı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. Caddeye girişler belirli sürelerle kapatılarak, yoğun kalabalığın önüne geçilmeye çalışıldı.

İstiklal Caddesi'nde öğleden sonra yoğunluk oluştu. Caddede görevli ekipler, insanlara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri, drone ile kalabalığı tespit etti. İstiklal Caddesi girişlere bir süre kapatıldı. İçerideki yoğunluk azalınca girişlere yeniden açıldı.

4e59e9d1f49d443387c833fde8030d79

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha kurulunun aldığı karar doğrultusunda İstiklal Caddesi'nde aynı anda en fazla 7 bin kişinin olabileceği, bu rakamın üzerine çıkıldığında ise, caddeye giriş çıkışların kapatılacağı açıklanmıştı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler
18 Mart Çanakkale zaferi şiirleri18 Mart Çanakkale zaferi şiirleri
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

En Çok Okunan Haberler

120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

Erkek olduğu iddia edildi! Açıklaması...

Erkek olduğu iddia edildi! Açıklaması...

Facia saniyeler sonra yaşandı! 'Roket gibi gidiyor'

Facia saniyeler sonra yaşandı! 'Roket gibi gidiyor'

Ali Babacan'dan gündem yaratacak 'Abdullah Gül' açıklaması

Ali Babacan'dan gündem yaratacak 'Abdullah Gül' açıklaması

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

Vaka artışları sonrası flaş iddia: Hafta sonu kısıtlaması geri dönüyor

Vaka artışları sonrası flaş iddia: Hafta sonu kısıtlaması geri dönüyor

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

18 Mart Çanakkale zaferi şiirleri, mesajları ve sözleri

18 Mart Çanakkale zaferi şiirleri

'Mahalleyi uçuracağım' demişti, şimdi de tırpanla saldırdı!

'Mahalleyi uçuracağım' demişti, şimdi de tırpanla saldırdı!

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ve izin saatleri değişti mi? Yaşlılar ve gençler ne zaman sokağa çıkacak?

Yaşlılar ve gençler ne zaman sokağa çıkacak?

İstanbul’da hafta sonu yasağı kalktı mı? İstanbul’da pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

İstanbul’da hafta sonu yasağı kalktı mı?

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek: Rüyasında onu terk ettiğimi görür, döverdi

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.